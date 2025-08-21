https://ria.ru/20250821/oon-2036786954.html

Каждый третий ребенок в Газе голодает, заявил комиссар ООН

Каждый третий ребенок в Газе голодает, заявил комиссар ООН - РИА Новости, 21.08.2025

Каждый третий ребенок в Газе голодает, заявил комиссар ООН

Уровень голодания среди детей в Газе утроился за полгода, каждый третий ребенок в Газе недоедает, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:44:00+03:00

2025-08-21T16:44:00+03:00

2025-08-21T16:44:00+03:00

в мире

израиль

египет

иордания

исраэль кац

оон

бапор

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034418208_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67335f60aefa30e49f7b2c88836b4bc1.jpg

ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Уровень голодания среди детей в Газе утроился за полгода, каждый третий ребенок в Газе недоедает, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини. Лаззарини сообщил, что сотрудники агентства обследовали порядка 100 тысяч детей в возрасте до пяти лет. "Менее чем за 6 месяцев уровень детского недоедания в секторе Газа утроился. В городе Газа почти каждый третий ребёнок страдает от недоедания - в 6 раз больше, чем до нарушения режима прекращения огня. Это не стихийное бедствие. Это голод, вызванный деятельностью человека, который можно было предотвратить", - написал он в Х*. Комиссар ООН подчеркнул, что БАПОР и другие гуманитарные организации уже почти шесть месяцев не могут доставлять гуманитарную помощь. "На складах агентства в Египте и Иордании находится гуманитарная помощь, которой хватило бы на 6000 грузовиков, включая трёхмесячный запас продовольствия. Я снова и снова призываю пропустить жизненно важную помощь… В противном случае дети будут продолжать умирать. Политическая воля может остановить это кощунство", - добавил он. Министерство здравоохранения Газы в четверг сообщило, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 271, включая 112 детей. По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в полуэксклав 2187 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль запрещает ввоз в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов. Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250821/izrail-2036639432.html

https://ria.ru/20250820/izrail-2036612441.html

https://ria.ru/20250821/konflikt-1915630213.html

израиль

египет

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, египет, иордания, исраэль кац, оон, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году