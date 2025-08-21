Каждый третий ребенок в Газе голодает, заявил комиссар ООН
Комиссар ООН Лаззарини: уровень голода среди детей в Газе утроился за полгода
© AP Photo / Jehad AlshrafiЖенщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Женщина с сыновьями, страдающими от недоедания, в одной из больниц Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 авг – РИА Новости. Уровень голодания среди детей в Газе утроился за полгода, каждый третий ребенок в Газе недоедает, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини.
Лаззарини сообщил, что сотрудники агентства обследовали порядка 100 тысяч детей в возрасте до пяти лет.
"Менее чем за 6 месяцев уровень детского недоедания в секторе Газа утроился. В городе Газа почти каждый третий ребёнок страдает от недоедания - в 6 раз больше, чем до нарушения режима прекращения огня. Это не стихийное бедствие. Это голод, вызванный деятельностью человека, который можно было предотвратить", - написал он в Х*.
"На складах агентства в Египте и Иордании находится гуманитарная помощь, которой хватило бы на 6000 грузовиков, включая трёхмесячный запас продовольствия. Я снова и снова призываю пропустить жизненно важную помощь… В противном случае дети будут продолжать умирать. Политическая воля может остановить это кощунство", - добавил он.
Министерство здравоохранения Газы в четверг сообщило, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 271, включая 112 детей.
По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в полуэксклав 2187 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль запрещает ввоз в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.
Израиль начал наступление на Газу, пишут СМИ
20 августа, 23:29
Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил операцию по захвату города Газа, а пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к этой операции. Военные добавили, что 20 тысяч уже призванных резервистов получат уведомления о продлении текущего срока службы. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что операция Израиля по захвату города Газа продлится до 2026 года, а на пике маневров в ней будут задействовано до 130 тысяч резервистов.
Израиль объявил о планах захватить город Газа параллельно с продолжающимися переговорами через посредников о прекращении огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение израильских заложников. Египетский источник в понедельник объявил РИА Новости, что ХАМАС согласилось на переданное 17 августа предложение от Египта и Катара о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта с Израилем, а также об освобождении половины израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Израиль еще не дал свой ответ на данное предложение.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России