В аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, в период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. "В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - подчеркнул представитель Росавиации.

