В Курской области при обстреле пострадал человек
В Курской области при обстреле пострадал человек
2025-08-21T16:18:00+03:00
2025-08-21T16:18:00+03:00
2025-08-21T16:32:00+03:00
КУРСК, 21 авг - РИА Новости. Житель курского Глушковского района получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног в результате обстрела ВСУ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Очередные подлые преступления украинских боевиков. Сегодня ночью в результате обстрела села Сергеевка Глушковского района ранен местный житель. У 54-летнего мужчины - минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения ног", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора уточнил, что мужчина находится под присмотром врачей в Курской областной больнице.
