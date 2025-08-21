https://ria.ru/20250821/obstrel-2036771994.html

В Курской области при обстреле пострадал человек

В Курской области при обстреле пострадал человек

В Курской области при обстреле пострадал человек

Житель курского Глушковского района получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног в результате обстрела ВСУ, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 21.08.2025

КУРСК, 21 авг - РИА Новости. Житель курского Глушковского района получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног в результате обстрела ВСУ, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Очередные подлые преступления украинских боевиков. Сегодня ночью в результате обстрела села Сергеевка Глушковского района ранен местный житель. У 54-летнего мужчины - минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения ног", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора уточнил, что мужчина находится под присмотром врачей в Курской областной больнице.

