Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
2025-08-21T00:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Две вооруженные атаки - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на донецком направлении. Всего выпущено семь единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали, отметили в управлении. За предыдущие сутки было зафиксировано 17 обстрелов.
украина
донецкая народная республика
