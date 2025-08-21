https://ria.ru/20250821/oblast-2036679233.html
В Орловской области при уничтожении двух БПЛА никто не пострадал
2025-08-21T12:06:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Пострадавших и повреждений после уничтожения минувшей ночью двух вражеских беспилотников над территорией Орловской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В четверг утром в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО РФ сбили в течение прошедшей ночи 49 украинских беспилотников, в том числе два БПЛА – над территорией Орловской области. "Этой ночью над Орловской областью вновь уничтожены 2 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов", – написал Клычков в своем Telegram-канале.
