https://ria.ru/20250821/oak-2036874311.html
ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета
ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета - РИА Новости, 22.08.2025
ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), являющаяся частью "Ростеха", получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-21T23:52:00+03:00
2025-08-21T23:52:00+03:00
2025-08-22T00:07:00+03:00
россия
антон алиханов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582114_0:19:960:559_1920x0_80_0_0_80f7cf64972ff3e4c20315c94cee0a0c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), являющаяся частью "Ростеха", получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Новый самолет, как следует из документа, изученного РИА Новости, сравним по характеристикам с Boeing B787-900 "Дримлайнер", однако превосходит его по эксплуатационным расходам."Это изобретение относится к области авиационной техники, а именно к проектированию широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов…," — говорится в документе.Как отмечается в патенте, новый самолет на три процента превосходит "Дримлайнер" по непосредственным эксплуатационным расходам и около шести процентов — по прямым эксплуатационным расходам. По расходам на кресло-километр ШФДМС-600 на 11-13 процентов лучше В787-9 по непосредственным эксплуатационным расходам и 15-17 процентов по прямым эксплуатационным расходам. Самолет способен выполнять рейсы на расстояния до 13 600 километров, 12 000 километров и 10 300 километров, включая перелеты над океанами и в условиях безориентирной местности. Пассажировместимость самолета составляет 281 человек в трехклассной компоновке. Также планируются укороченные и удлиненные версии, рассчитанные на 240 и 320 мест соответственно в трехклассной конфигурации. Патентная заявка была подана 30 декабря 2024 года. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" в ноябре 2024 года отметил, что России необходим собственный широкофюзеляжный самолет для выполнения международных рейсов, сроки его создания оцениваются за пределами 2030 года.
https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html
https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582114_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d4c4c7ad14209b76e5f8b188787c90af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон алиханов, экономика
Россия, Антон Алиханов, Экономика
ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета
ОАК запатентовала конструкцию самолета, схожего с Boeing B787-900
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), являющаяся частью "Ростеха", получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Новый самолет, как следует из документа, изученного РИА Новости, сравним по характеристикам с Boeing B787-900 "Дримлайнер", однако превосходит его по эксплуатационным расходам.
"Это изобретение относится к области авиационной техники, а именно к проектированию широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов…," — говорится в документе.
Как отмечается в патенте, новый самолет на три процента превосходит "Дримлайнер" по непосредственным эксплуатационным расходам и около шести процентов — по прямым эксплуатационным расходам. По расходам на кресло-километр ШФДМС-600 на 11-13 процентов лучше В787-9 по непосредственным эксплуатационным расходам и 15-17 процентов по прямым эксплуатационным расходам.
Самолет способен выполнять рейсы на расстояния до 13 600 километров, 12 000 километров и 10 300 километров, включая перелеты над океанами и в условиях безориентирной местности. Пассажировместимость самолета составляет 281 человек в трехклассной компоновке. Также планируются укороченные и удлиненные версии, рассчитанные на 240 и 320 мест соответственно в трехклассной конфигурации.
Патентная заявка была подана 30 декабря 2024 года.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" в ноябре 2024 года отметил, что России необходим собственный широкофюзеляжный самолет для выполнения международных рейсов, сроки его создания оцениваются за пределами 2030 года.