ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета - РИА Новости, 22.08.2025
23:52 21.08.2025 (обновлено: 00:07 22.08.2025)
ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), являющаяся частью "Ростеха", получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Новый самолет, как следует из документа, изученного РИА Новости, сравним по характеристикам с Boeing B787-900 "Дримлайнер", однако превосходит его по эксплуатационным расходам."Это изобретение относится к области авиационной техники, а именно к проектированию широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов…," — говорится в документе.Как отмечается в патенте, новый самолет на три процента превосходит "Дримлайнер" по непосредственным эксплуатационным расходам и около шести процентов — по прямым эксплуатационным расходам. По расходам на кресло-километр ШФДМС-600 на 11-13 процентов лучше В787-9 по непосредственным эксплуатационным расходам и 15-17 процентов по прямым эксплуатационным расходам. Самолет способен выполнять рейсы на расстояния до 13 600 километров, 12 000 километров и 10 300 километров, включая перелеты над океанами и в условиях безориентирной местности. Пассажировместимость самолета составляет 281 человек в трехклассной компоновке. Также планируются укороченные и удлиненные версии, рассчитанные на 240 и 320 мест соответственно в трехклассной конфигурации. Патентная заявка была подана 30 декабря 2024 года. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" в ноябре 2024 года отметил, что России необходим собственный широкофюзеляжный самолет для выполнения международных рейсов, сроки его создания оцениваются за пределами 2030 года.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), являющаяся частью "Ростеха", получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Новый самолет, как следует из документа, изученного РИА Новости, сравним по характеристикам с Boeing B787-900 "Дримлайнер", однако превосходит его по эксплуатационным расходам.
"Это изобретение относится к области авиационной техники, а именно к проектированию широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов…," — говорится в документе.
Как отмечается в патенте, новый самолет на три процента превосходит "Дримлайнер" по непосредственным эксплуатационным расходам и около шести процентов — по прямым эксплуатационным расходам. По расходам на кресло-километр ШФДМС-600 на 11-13 процентов лучше В787-9 по непосредственным эксплуатационным расходам и 15-17 процентов по прямым эксплуатационным расходам.
Самолет способен выполнять рейсы на расстояния до 13 600 километров, 12 000 километров и 10 300 километров, включая перелеты над океанами и в условиях безориентирной местности. Пассажировместимость самолета составляет 281 человек в трехклассной компоновке. Также планируются укороченные и удлиненные версии, рассчитанные на 240 и 320 мест соответственно в трехклассной конфигурации.
Патентная заявка была подана 30 декабря 2024 года.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" в ноябре 2024 года отметил, что России необходим собственный широкофюзеляжный самолет для выполнения международных рейсов, сроки его создания оцениваются за пределами 2030 года.
