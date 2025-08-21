https://ria.ru/20250821/oak-2036874311.html

ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета

ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета - РИА Новости, 22.08.2025

ОАК запатентовала конструкцию широкофюзеляжного самолета

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), являющаяся частью "Ростеха", получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-21T23:52:00+03:00

2025-08-21T23:52:00+03:00

2025-08-22T00:07:00+03:00

россия

антон алиханов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582114_0:19:960:559_1920x0_80_0_0_80f7cf64972ff3e4c20315c94cee0a0c.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), являющаяся частью "Ростеха", получила патент на конструкцию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС). Новый самолет, как следует из документа, изученного РИА Новости, сравним по характеристикам с Boeing B787-900 "Дримлайнер", однако превосходит его по эксплуатационным расходам."Это изобретение относится к области авиационной техники, а именно к проектированию широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов…," — говорится в документе.Как отмечается в патенте, новый самолет на три процента превосходит "Дримлайнер" по непосредственным эксплуатационным расходам и около шести процентов — по прямым эксплуатационным расходам. По расходам на кресло-километр ШФДМС-600 на 11-13 процентов лучше В787-9 по непосредственным эксплуатационным расходам и 15-17 процентов по прямым эксплуатационным расходам. Самолет способен выполнять рейсы на расстояния до 13 600 километров, 12 000 километров и 10 300 километров, включая перелеты над океанами и в условиях безориентирной местности. Пассажировместимость самолета составляет 281 человек в трехклассной компоновке. Также планируются укороченные и удлиненные версии, рассчитанные на 240 и 320 мест соответственно в трехклассной конфигурации. Патентная заявка была подана 30 декабря 2024 года. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24" в ноябре 2024 года отметил, что России необходим собственный широкофюзеляжный самолет для выполнения международных рейсов, сроки его создания оцениваются за пределами 2030 года.

https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html

https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон алиханов, экономика