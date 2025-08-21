https://ria.ru/20250821/nyt-2036655186.html
СМИ раскрыли, что Запад устроит на Украине наперекор России
СМИ раскрыли, что Запад устроит на Украине наперекор России - РИА Новости, 21.08.2025
СМИ раскрыли, что Запад устроит на Украине наперекор России
Западные страны могут отправить свои вооруженные силы на Украину без одобрения Москвы, пишет The New York Times. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Западные страны могут отправить свои вооруженные силы на Украину без одобрения Москвы, пишет The New York Times."По словам некоторых аналитиков, страны Запада могут развернуть войска на Украине после прекращения боевых действий без одобрения России", — говорится в публикации.Специалисты также предполагают, что Москва не согласится на мирное соглашение, если такая возможность останется в силе.В понедельник МИД России призвал Британию, где звучат заявления о возможности отправки контингента на Украину, отказаться от рискованных и малопродуманных политических гамбитов и не мешать работе российских и американских переговорщиков.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД также заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
СМИ раскрыли, что Запад устроит на Украине наперекор России
NYT: Запад может отправить войска на Украину без одобрения России