В Норвегии сформировали новую военную бригаду на границе с Россией
17:24 21.08.2025 (обновлено: 17:58 21.08.2025)
В Норвегии сформировали новую военную бригаду на границе с Россией
В Норвегии сформировали новую военную бригаду на границе с Россией - РИА Новости, 21.08.2025
В Норвегии сформировали новую военную бригаду на границе с Россией
Власти Норвегии сформировали новую военную бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк, сообщило Минобороны страны. РИА Новости, 21.08.2025
в мире
россия
норвегия
финнмарк
эспен барт эйде
владимир путин
такер карлсон
нато
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Норвегии сформировали новую военную бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк, сообщило Минобороны страны. "Норвегия не сформировывала новых бригад с 1982 года. После торжественного празднования в военном городке в коммуне Порсангер Финнмаркская бригада стала реальностью", — говорится в заявлении.Командование бригадой принял Юн Олав Фуглем. Для соединения уже разработали план развития вплоть до 2032 года. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, его стране приходится соседствовать с якобы "опасной и непредсказуемой" Россией. "Формирование Финнмаркской бригады — это необходимый ответ на более нестабильную ситуацию в сфере политики безопасности. Цель — устрашение тех, кто не желает нам добра", — заявил Сандвик. Сейчас в Норвегии две бригады: ныне созданная и "Север", но в будущем сформируют третью бригаду — "Юг". В апреле правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для новой бригады.Агрессивные действия НАТОВ последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
россия
норвегия
финнмарк
в мире, россия, норвегия, финнмарк, эспен барт эйде, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Норвегия, Финнмарк, Эспен Барт Эйде, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
В Норвегии сформировали новую военную бригаду на границе с Россией

В Норвегии сформировали новую бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские военные
Норвежские военные - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Норвегии сформировали новую военную бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк, сообщило Минобороны страны.

С этой идеей в январе выступил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

"Норвегия не сформировывала новых бригад с 1982 года. После торжественного празднования в военном городке в коммуне Порсангер Финнмаркская бригада стала реальностью", — говорится в заявлении.
Командование бригадой принял Юн Олав Фуглем. Для соединения уже разработали план развития вплоть до 2032 года. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, его стране приходится соседствовать с якобы "опасной и непредсказуемой" Россией.
«
"Формирование Финнмаркской бригады — это необходимый ответ на более нестабильную ситуацию в сфере политики безопасности. Цель — устрашение тех, кто не желает нам добра", — заявил Сандвик.
Сейчас в Норвегии две бригады: ныне созданная и "Север", но в будущем сформируют третью бригаду — "Юг".
В апреле правительство Норвегии внесло в парламент предложение о выделении примерно 1,6 миллиарда долларов на оборонные проекты, включая приобретение 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder для новой бригады.
Агрессивные действия НАТО

В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В миреРоссияНорвегияФиннмаркЭспен Барт ЭйдеВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
