Нетаньяху заявил, что прибыл в сектор Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг прибыл в сектор Газа для одобрения операции по захвату города Газа и разгрому палестинского движения... РИА Новости, 21.08.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг прибыл в сектор Газа для одобрения операции по захвату города Газа и разгрому палестинского движения ХАМАС."Мы находимся на этапе принятия решения. Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату города Газа и разгрому ХАМАС", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.Нетаньяху добавил, что параллельно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.

