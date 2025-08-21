Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил, что прибыл в сектор Газа - РИА Новости, 21.08.2025
20:13 21.08.2025 (обновлено: 20:23 21.08.2025)
Нетаньяху заявил, что прибыл в сектор Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг прибыл в сектор Газа для одобрения операции по захвату города Газа и разгрому палестинского движения ХАМАС."Мы находимся на этапе принятия решения. Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату города Газа и разгрому ХАМАС", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.Нетаньяху добавил, что параллельно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг прибыл в сектор Газа для одобрения операции по захвату города Газа и разгрому палестинского движения ХАМАС.
"Мы находимся на этапе принятия решения. Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату города Газа и разгрому ХАМАС", - заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Нетаньяху добавил, что параллельно поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
