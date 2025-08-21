https://ria.ru/20250821/netanjahu-2036635284.html

Нетаньяху намеренно затягивает войну в регионе, заявили в Палестине

КАИР, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно затягивает войну в регионе, опасаясь за свое политическое будущее после ее завершения, заявил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд Аль-Хабаш. "Я не думаю, что Нетаньяху хочет перемирия - он хочет войны. С его точки зрения, любая пауза или прекращение войны лишь приблизят его уход с политической сцены в Израиле, потому что это откроет против него двери для юридической и судебной ответственности по множеству дел. И речь идет не только о войне, но и о коррупционных делах, в которых обвиняется Нетаньяху. Он считает войну своей спасательной веревкой, поэтому старается толкать события к еще большему обострению", - сказал Аль-Хабаш. По словам советника, прекращение войны любой ценой является приоритетом для руководства Палестины, которое пытается лишить Нетаньяху каких-либо оправданий и предлогов для продолжения агрессии против палестинского народа. "Но в условиях безграничной американской поддержки Нетаньяху и его безрассудных авантюр - будь то в секторе Газа, Йемене, Ливане, Ираке, Иране или Сирии, - ситуация не выглядит обнадеживающей с этим израильским правительством, которое верит только в экспансию, войну и грубую силу", - отметил Аль-Хабаш. Советник президента добавил, что Палестина по-прежнему рассчитывает на усиление международного давления и вмешательства с целью заставить израильского премьера согласиться на прекращение огня и открытие политической перспективы ликвидации напряженности в регионе.

