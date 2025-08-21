Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
09:41 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/nalichnye-2036651316.html
ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
наличные деньги
банкоматы
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, на которые будут обращать внимание банки, следует из сообщения регулятора. "С 1 сентября банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него. Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации", - говорится в Telegram-канале ЦБ. Среди признаков мошенничества ЦБ выделяет следующие: нехарактерное для человека поведение при снятии денег, например, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом (не с карты, а по QR-коду), изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества смс с новых номеров. Также среди признаков - снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, перевод человеком на свой счет более 200 тысяч рублей по Системе быстрых платежей со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму. Смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ - все это тоже считается признаком мошеннической операции, сообщает ЦБ. "Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это смс или пуш-уведомление", - сообщает регулятор.
центральный банк рф (цб рф), мошенничество, наличные деньги, банкоматы
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество, Наличные деньги, Банкоматы
ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

ЦБ определил 9 признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Банк России определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах, на которые будут обращать внимание банки, следует из сообщения регулятора.
"С 1 сентября банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли операцию мошенник за него. Банк России определил девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные организации", - говорится в Telegram-канале ЦБ.
Среди признаков мошенничества ЦБ выделяет следующие: нехарактерное для человека поведение при снятии денег, например, непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом (не с карты, а по QR-коду), изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции, рост количества смс с новых номеров.
Также среди признаков - снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, перевод человеком на свой счет более 200 тысяч рублей по Системе быстрых платежей со своего счета в другом банке или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.
Смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ - все это тоже считается признаком мошеннической операции, сообщает ЦБ.
"Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это смс или пуш-уведомление", - сообщает регулятор.
