https://ria.ru/20250821/nahodka-2036648471.html

В Находке ныряльщик получил травмы при встрече со скатом

В Находке ныряльщик получил травмы при встрече со скатом - РИА Новости, 21.08.2025

В Находке ныряльщик получил травмы при встрече со скатом

Ныряльщик получил травмы при встрече со скатом в приморской Находке, медики сделали хирургическую обработку ран пострадавшему, сообщает городская больница. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T09:16:00+03:00

2025-08-21T09:16:00+03:00

2025-08-21T09:17:00+03:00

происшествия

находка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Ныряльщик получил травмы при встрече со скатом в приморской Находке, медики сделали хирургическую обработку ран пострадавшему, сообщает городская больница. "Находкинские медики оказали помощь ныряльщику, получившему раны во время встречи со скатом… Медики выполнили первичную хирургическую обработку ран пациента, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно", - говорится в сообщении. Серьезные травмы рук, в том числе глубокую рваную рану запястья, получил мужчина, обратившийся в травмпункт Находкинской больницы. Инцидент произошел во время погружения с маской и ластами в бухте Прогулочной. Примерно в 20 метрах от берега, на трехметровой глубине, ныряльщик столкнулся со скатом. Попытка рассмотреть экзотическую рыбу вблизи закончилась тем, что шип на хвосте ската едва не повредил крупные кровеносные сосуды руки мужчины. Пострадавший, находясь в воде, не чувствовал боли и не понимал интенсивности кровопотери. Степень полученных повреждений он смог оценить только на берегу. Жена оказала мужчине первую помощь и помогла добраться до медиков.

https://ria.ru/20240924/pila-1974344436.html

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, находка