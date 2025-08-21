https://ria.ru/20250821/nahodka-2036648471.html
В Находке ныряльщик получил травмы при встрече со скатом
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - РИА Новости. Ныряльщик получил травмы при встрече со скатом в приморской Находке, медики сделали хирургическую обработку ран пострадавшему, сообщает городская больница. "Находкинские медики оказали помощь ныряльщику, получившему раны во время встречи со скатом… Медики выполнили первичную хирургическую обработку ран пациента, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно", - говорится в сообщении. Серьезные травмы рук, в том числе глубокую рваную рану запястья, получил мужчина, обратившийся в травмпункт Находкинской больницы. Инцидент произошел во время погружения с маской и ластами в бухте Прогулочной. Примерно в 20 метрах от берега, на трехметровой глубине, ныряльщик столкнулся со скатом. Попытка рассмотреть экзотическую рыбу вблизи закончилась тем, что шип на хвосте ската едва не повредил крупные кровеносные сосуды руки мужчины. Пострадавший, находясь в воде, не чувствовал боли и не понимал интенсивности кровопотери. Степень полученных повреждений он смог оценить только на берегу. Жена оказала мужчине первую помощь и помогла добраться до медиков.
