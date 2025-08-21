Рейтинг@Mail.ru
Источник: польские наемники обнаружены вблизи Владимировки в ДНР - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/naemniki-2036631132.html
Источник: польские наемники обнаружены вблизи Владимировки в ДНР
Источник: польские наемники обнаружены вблизи Владимировки в ДНР - РИА Новости, 21.08.2025
Источник: польские наемники обнаружены вблизи Владимировки в ДНР
Польские наемники были обнаружены бойцами ВС РФ вблизи населенного пункта Владимировка - севернее города Красноармейска в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T05:36:00+03:00
2025-08-21T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Польские наемники были обнаружены бойцами ВС РФ вблизи населенного пункта Владимировка - севернее города Красноармейска в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Наемников много, польскую речь слышали и много… В основном это штурмовики для закреплений на местности", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что помимо польской в эфире была поймана и другая иностранная речь, но, к сожалению, разобрать ее не удалось. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
https://ria.ru/20250820/svr-2036520789.html
донецкая народная республика
красноармейск
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, красноармейск, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Киев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Источник: польские наемники обнаружены вблизи Владимировки в ДНР

Польские наемники обнаружены вблизи Владимировки в ДНР

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Польские наемники были обнаружены бойцами ВС РФ вблизи населенного пункта Владимировка - севернее города Красноармейска в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Наемников много, польскую речь слышали и много… В основном это штурмовики для закреплений на местности", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что помимо польской в эфире была поймана и другая иностранная речь, но, к сожалению, разобрать ее не удалось.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
На стороне ВСУ остались лишь наемники из бедных стран, заявили в СВР
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскКиевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала