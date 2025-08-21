https://ria.ru/20250821/naemniki-2036631132.html

Источник: польские наемники обнаружены вблизи Владимировки в ДНР

ДОНЕЦК, 21 авг - РИА Новости. Польские наемники были обнаружены бойцами ВС РФ вблизи населенного пункта Владимировка - севернее города Красноармейска в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Наемников много, польскую речь слышали и много… В основном это штурмовики для закреплений на местности", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что помимо польской в эфире была поймана и другая иностранная речь, но, к сожалению, разобрать ее не удалось. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

