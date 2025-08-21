https://ria.ru/20250821/nabu-2036638899.html

Экс-подполковник СБУ объяснил, почему создали НАБУ и САП

Экс-подполковник СБУ объяснил, почему создали НАБУ и САП - РИА Новости, 21.08.2025

Экс-подполковник СБУ объяснил, почему создали НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) созданы исключительно для контроля за киевским... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) созданы исключительно для контроля за киевским режимом, а не для борьбы с коррупцией, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. "И тогда при (Петре) Порошенко, (и) сейчас при (Владимире) Зеленском этой вертикали антикоррупционных органов ставили в упрек то, что на них тратятся огромные деньги, а выхлопа обратного очень мало. Мало посадок, мало конфискаций, мало возвратов в бюджет. Но я всегда говорил и сейчас говорю, и на такой упрек я говорю, что эти органы создавались не для реальной борьбы с коррупцией, а для сбора компромата, чтобы каждый чиновник на Украине прекрасно понимал, что на него лежит папочка, толще, тоньше, в зависимости от его прегрешений", - заявил Прозоров РИА Новости. Он обратил внимание, что попытки киевского режима ограничить полномочия НАБУ и САП и ограничить таким образом контроль Запада начались еще в 2017 году, когда президентом Украины был Петр Порошенко. "Тогда Юрий Луценко был генеральным прокурором. Они вместе со Службой безопасности Украины организовали тогда первый серьезный наезд на НАБУ, когда и арестовывали детективов, и обыски проводили, и даже в Верховную раду внесли представление о том, чтобы ликвидировать независимость этих органов и так далее. И тогда все быстро закончилось, потому что посол США вызвал к себе лидеров фракций Верховной рады, самых главных - (Арсения) Яценюка, (Александра) Турчинова, вот этих всех - и сказал: ай-яй-яй, не смейте, это наши люди", - напомнил Прозоров. В свою очередь, НАБУ и САП зависят от кураторов на Западе, а не от представителей киевского режима, и даже финансирование этих структур идет с Запада. "Возможно, там есть четкие обещания (сотрудникам НАБУ и САП) перспектив жизни в США, работы в США... Выбрать самых верных, преданных и пообещать, что даже если все будет плохо, мы вам обеспечим домик во Флориде где-нибудь. Только выполняйте наши задания безукоризненно, без вопросов. Зарплаты очень хорошие, тоже выше, чем в других правоохранительных органах (Украины). Но там идет финансирование через трастовые фонды Запада. То есть, грубо говоря, это бюджет (Украины), но бюджет получает деньги в том числе от западных спонсоров на финансирование НАБУ и САП", - объяснил Прозоров. Верховная рада Украины 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. После того как по всей стране вспыхнули протесты, он заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях документ о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

