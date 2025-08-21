https://ria.ru/20250821/mvd-2036820575.html
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули* - РИА Новости, 21.08.2025
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*
МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (Устимова)* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:05:00+03:00
2025-08-21T18:05:00+03:00
2025-08-21T18:08:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036820807_0:144:1080:752_1920x0_80_0_0_ebe8f364b8dec21867e1a5f5a46f4a2e.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (Устимова)* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Устинова* в базе розыска. По какой именно статье разыскивается комик, не уточняется. В 2023 году Минюст внес Устимова (Пикули)* в перечень иноагентов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250820/bloger-2036587426.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036820807_0:43:1080:853_1920x0_80_0_0_7f989e96ff38ba30e3b9a02727536795.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули по уголовной статье
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (Устимова)* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Устинова* в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается комик, не уточняется.
В 2023 году Минюст внес Устимова (Пикули)* в перечень иноагентов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента