Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули* - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 21.08.2025 (обновлено: 18:08 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/mvd-2036820575.html
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули* - РИА Новости, 21.08.2025
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*
МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (Устимова)* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:05:00+03:00
2025-08-21T18:08:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036820807_0:144:1080:752_1920x0_80_0_0_ebe8f364b8dec21867e1a5f5a46f4a2e.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (Устимова)* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Устинова* в базе розыска. По какой именно статье разыскивается комик, не уточняется. В 2023 году Минюст внес Устимова (Пикули)* в перечень иноагентов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250820/bloger-2036587426.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036820807_0:43:1080:853_1920x0_80_0_0_7f989e96ff38ba30e3b9a02727536795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*

МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули по уголовной статье

© Антон Устимов/ВКонтактеАнтон Пикули*
Антон Пикули* - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Антон Устимов/ВКонтакте
Антон Пикули*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (Устимова)* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Устинова* в базе розыска.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Антона Пикули*
Ориентировка на розыск Антона Пикули* - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© МВД России
Ориентировка на розыск Антона Пикули*
По какой именно статье разыскивается комик, не уточняется.
В 2023 году Минюст внес Устимова (Пикули)* в перечень иноагентов.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В базе розыска МВД появилась карточка блогера Лесли
20 августа, 19:20
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала