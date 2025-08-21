https://ria.ru/20250821/mvd-2036820575.html

МВД объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули*

МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (Устимова)* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 21.08.2025

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

общество

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. МВД РФ объявило в федеральный розыск комика Антона Пикули (Устимова)* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. "Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Устинова* в базе розыска. По какой именно статье разыскивается комик, не уточняется. В 2023 году Минюст внес Устимова (Пикули)* в перечень иноагентов.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

россия

2025

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество