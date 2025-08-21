Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/mvd-2036625577.html
В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете
В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете - РИА Новости, 21.08.2025
В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете
Прохождение обучения в Йельском университете до признания его деятельности нежелательной на территории России исключает возможность привлечения к... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:34:00+03:00
2025-08-21T03:34:00+03:00
общество
россия
андрей храпов
йельский университет
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18524/61/185246134_30:0:771:417_1920x0_80_0_0_186cef1179212adce425997ec11efd97.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прохождение обучения в Йельском университете до признания его деятельности нежелательной на территории России исключает возможность привлечения к ответственности, говорится в ответе МВД на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University нежелательной в России. По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране. "Обозначенные в обращении граждане проходили обучение в указанном университете до признания его деятельности нежелательной, что исключает возможность их привлечения к предусмотренной законом ответственности", - сказано в документе за подписью замглавы ведомства Андрея Храпова Отмечается, что главным управлением по противодействию экстремизму МВД России в ходе проведенной проверки структурных подразделений Йельского университета и учрежденных им некоммерческих организаций, действующих на территории РФ, не выявлено, международное сотрудничество в сфере высшего образования с данной организацией не осуществляется. "Для рассмотрения вопроса об ограничении доступа к информационным ресурсам "Йельского Университета" по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", соответствующий материал 31 июля 2025 года направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250729/avto-2032204186.html
https://ria.ru/20250820/mvd-2036528278.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18524/61/185246134_123:0:679:417_1920x0_80_0_0_21d0ef085e868368342591be715179d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей храпов, йельский университет, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Андрей Храпов, Йельский университет, Генеральная прокуратура РФ
В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете

МВД: обучение в Йеле до признания его нежелательным не влечет ответственности

© Фото : RagesossЙельский университет
Йельский университет - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Ragesoss
Йельский университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прохождение обучения в Йельском университете до признания его деятельности нежелательной на территории России исключает возможность привлечения к ответственности, говорится в ответе МВД на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University нежелательной в России. По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
МВД опровергло информацию о запрете на эксплуатацию праворульных авто
29 июля, 18:37
"Обозначенные в обращении граждане проходили обучение в указанном университете до признания его деятельности нежелательной, что исключает возможность их привлечения к предусмотренной законом ответственности", - сказано в документе за подписью замглавы ведомства Андрея Храпова
Отмечается, что главным управлением по противодействию экстремизму МВД России в ходе проведенной проверки структурных подразделений Йельского университета и учрежденных им некоммерческих организаций, действующих на территории РФ, не выявлено, международное сотрудничество в сфере высшего образования с данной организацией не осуществляется.
"Для рассмотрения вопроса об ограничении доступа к информационным ресурсам "Йельского Университета" по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", соответствующий материал 31 июля 2025 года направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - говорится в документе.
Девушка сканирует свой российский паспорт для оформления заграничного паспорта в специальной криптобиокабине в МФЦ в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В МВД объяснили, почему оформление загранпаспорта может быть приостановлено
Вчера, 15:44
 
ОбществоРоссияАндрей ХраповЙельский университетГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала