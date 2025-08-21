https://ria.ru/20250821/mvd-2036625577.html

В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете

В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете - РИА Новости, 21.08.2025

В МВД рассказали, могут ли наказать за обучение в Йельском университете

Прохождение обучения в Йельском университете до признания его деятельности нежелательной на территории России исключает возможность привлечения к... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T03:34:00+03:00

2025-08-21T03:34:00+03:00

2025-08-21T03:34:00+03:00

общество

россия

андрей храпов

йельский университет

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18524/61/185246134_30:0:771:417_1920x0_80_0_0_186cef1179212adce425997ec11efd97.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Прохождение обучения в Йельском университете до признания его деятельности нежелательной на территории России исключает возможность привлечения к ответственности, говорится в ответе МВД на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University нежелательной в России. По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране. "Обозначенные в обращении граждане проходили обучение в указанном университете до признания его деятельности нежелательной, что исключает возможность их привлечения к предусмотренной законом ответственности", - сказано в документе за подписью замглавы ведомства Андрея Храпова Отмечается, что главным управлением по противодействию экстремизму МВД России в ходе проведенной проверки структурных подразделений Йельского университета и учрежденных им некоммерческих организаций, действующих на территории РФ, не выявлено, международное сотрудничество в сфере высшего образования с данной организацией не осуществляется. "Для рассмотрения вопроса об ограничении доступа к информационным ресурсам "Йельского Университета" по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 15.3 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", соответствующий материал 31 июля 2025 года направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250729/avto-2032204186.html

https://ria.ru/20250820/mvd-2036528278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, андрей храпов, йельский университет, генеральная прокуратура рф