В Грузии скончался известный музыкант Мамука Чарквиани - РИА Новости, 21.08.2025
Культура
 
04:55 21.08.2025 (обновлено: 09:15 21.08.2025)
В Грузии скончался известный музыкант Мамука Чарквиани
В Грузии скончался известный музыкант Мамука Чарквиани
ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. В Грузии в возрасте 69 лет скончался известный грузинский музыкант Мамука Чарквиани - сын знаменитого поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, информацию распространяет его сестра, политик Тако Чарквиани. Сообщение о смерти брата Тако Чарквиани написала на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сообщается о том, что Мамука Чарквиани боролся с продолжительной болезнью. Чарквиани — известный грузинский музыкант, композитор и исполнитель, сын классика грузинской поэзии Джансуга Чарквиани. В 2023 году Мамука Чарквиани был удостоен звания почётного гражданина Тбилиси за значительный вклад в развитие музыкальной культуры страны.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. В Грузии в возрасте 69 лет скончался известный грузинский музыкант Мамука Чарквиани - сын знаменитого поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, информацию распространяет его сестра, политик Тако Чарквиани.
Сообщение о смерти брата Тако Чарквиани написала на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сообщается о том, что Мамука Чарквиани боролся с продолжительной болезнью.
Чарквиани — известный грузинский музыкант, композитор и исполнитель, сын классика грузинской поэзии Джансуга Чарквиани. В 2023 году Мамука Чарквиани был удостоен звания почётного гражданина Тбилиси за значительный вклад в развитие музыкальной культуры страны.
* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
 
