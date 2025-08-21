https://ria.ru/20250821/muzykant-2036629295.html
В Грузии скончался известный музыкант Мамука Чарквиани
В Грузии скончался известный музыкант Мамука Чарквиани - РИА Новости, 21.08.2025
В Грузии скончался известный музыкант Мамука Чарквиани
В Грузии в возрасте 69 лет скончался известный грузинский музыкант Мамука Чарквиани - сын знаменитого поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани,... РИА Новости, 21.08.2025
ТБИЛИСИ, 21 авг - РИА Новости. В Грузии в возрасте 69 лет скончался известный грузинский музыкант Мамука Чарквиани - сын знаменитого поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани, информацию распространяет его сестра, политик Тако Чарквиани. Сообщение о смерти брата Тако Чарквиани написала на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Сообщается о том, что Мамука Чарквиани боролся с продолжительной болезнью. Чарквиани — известный грузинский музыкант, композитор и исполнитель, сын классика грузинской поэзии Джансуга Чарквиани. В 2023 году Мамука Чарквиани был удостоен звания почётного гражданина Тбилиси за значительный вклад в развитие музыкальной культуры страны.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
В Грузии скончался известный музыкант Мамука Чарквиани
