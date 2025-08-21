Рейтинг@Mail.ru
Малый и средний бизнес привлек 150 миллиардов рублей благодаря МСП Банку
10:00 21.08.2025
Малый и средний бизнес привлек 150 миллиардов рублей благодаря МСП Банку
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Малый и средний бизнес за счет кредитно-гарантийных программ МСП Банка за первое полугодие 2025 года привлек финансирование на 150 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего средств на развитие своего дела привлекли предприниматели из сферы инфраструктурного строительства (71 миллиард рублей), промышленного производства (37 миллиардов рублей), сферы услуг (22 миллиарда рублей). При этом кредитный портфель дочернего банка Корпорации МСП превысил 110 миллиардов рублей. Также банк улучшил показатели по чистой прибыли в два раза: по итогам первых шести месяцев текущего года она составила 2,95 миллиарда рублей (по РСБУ)."Согласно стратегии развития МСП Банка, целевыми показателями его эффективности являются увеличение объемов финансирования малого и среднего бизнеса при сохранении безубыточности деятельности", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он также подчеркнул, что при сохранении равнодоступности услуг и продуктов банка для предпринимателей, Корпорация МСП и дочерние структуры также уделяют особое внимание реализации госпрограмм для приоритетных отраслей экономики предложения.МСП Банк участвует во всех ключевых государственных программах льготного кредитования бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом дочерний банк Корпорации МСП накопил достаточную экспертизу в развитии альтернативных источников привлечения финансирования на развитие бизнеса. Так, по итогам первого полугодия 2025 года МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний МСП, которые размещают свои облигации на Московской бирже. Совокупный объем выпусков, организованных при участии банка Корпорации, составил около 16 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем за весь 2024 год.
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Малый и средний бизнес за счет кредитно-гарантийных программ МСП Банка за первое полугодие 2025 года привлек финансирование на 150 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Больше всего средств на развитие своего дела привлекли предприниматели из сферы инфраструктурного строительства (71 миллиард рублей), промышленного производства (37 миллиардов рублей), сферы услуг (22 миллиарда рублей). При этом кредитный портфель дочернего банка Корпорации МСП превысил 110 миллиардов рублей. Также банк улучшил показатели по чистой прибыли в два раза: по итогам первых шести месяцев текущего года она составила 2,95 миллиарда рублей (по РСБУ).
"Согласно стратегии развития МСП Банка, целевыми показателями его эффективности являются увеличение объемов финансирования малого и среднего бизнеса при сохранении безубыточности деятельности", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он также подчеркнул, что при сохранении равнодоступности услуг и продуктов банка для предпринимателей, Корпорация МСП и дочерние структуры также уделяют особое внимание реализации госпрограмм для приоритетных отраслей экономики предложения.
МСП Банк участвует во всех ключевых государственных программах льготного кредитования бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях. При этом дочерний банк Корпорации МСП накопил достаточную экспертизу в развитии альтернативных источников привлечения финансирования на развитие бизнеса. Так, по итогам первого полугодия 2025 года МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний МСП, которые размещают свои облигации на Московской бирже. Совокупный объем выпусков, организованных при участии банка Корпорации, составил около 16 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем за весь 2024 год.
