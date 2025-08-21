Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 21.08.2025 (обновлено: 17:48 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/moskva-2036774942.html
В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку
В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку - РИА Новости, 21.08.2025
В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку
Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину с топором в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:26:00+03:00
2025-08-21T17:48:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
балашиха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036796861_0:100:344:294_1920x0_80_0_0_269ff0fd65ba4e057fc6e22751be8786.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину с топором в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства."В свободное от службы время сотрудник ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по городу Москве Андрей Ч. задержал вооруженного топором гражданина во дворе жилого дома", — говорится в заявлении. Он заметил мужчину, который с топором ходил по детской площадке. В этот момент там находились дети."В ответ на вопрос о причинах странного поведения мужчина совершил нападение на правоохранителя. Спецназовец сумел обезоружить и нейтрализовать правонарушителя", — добавили в Росгвардии.Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
https://ria.ru/20250820/ubiystvo-2036610001.html
https://ria.ru/20250630/gips-2026361276.html
москва
балашиха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036796861_0:68:344:326_1920x0_80_0_0_be3bfcfb4b5c49e19f1ff2f95e843dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, балашиха
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Балашиха
В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку

В Балашихе задержали мужчину, который с топором ходил по детской площадке

© Росгвардия. Москва/ВКонтактеРосгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину, который с топором ходил среди детей во дворе в Балашихе
Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину, который с топором ходил среди детей во дворе в Балашихе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Росгвардия. Москва/ВКонтакте
Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину, который с топором ходил среди детей во дворе в Балашихе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину с топором в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства.
"В свободное от службы время сотрудник ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по городу Москве Андрей Ч. задержал вооруженного топором гражданина во дворе жилого дома", — говорится в заявлении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве жены
20 августа, 22:46
Он заметил мужчину, который с топором ходил по детской площадке. В этот момент там находились дети.
"В ответ на вопрос о причинах странного поведения мужчина совершил нападение на правоохранителя. Спецназовец сумел обезоружить и нейтрализовать правонарушителя", — добавили в Росгвардии.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Екатеринбурге ищут вандала с топором, повредившего шесть машин
30 июня, 17:33
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииБалашиха
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала