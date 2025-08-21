В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку
В Балашихе задержали мужчину, который с топором ходил по детской площадке
© Росгвардия. Москва/ВКонтактеРосгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину, который с топором ходил среди детей во дворе в Балашихе
Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину, который с топором ходил среди детей во дворе в Балашихе
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину с топором в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства.
"В свободное от службы время сотрудник ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по городу Москве Андрей Ч. задержал вооруженного топором гражданина во дворе жилого дома", — говорится в заявлении.
Он заметил мужчину, который с топором ходил по детской площадке. В этот момент там находились дети.
"В ответ на вопрос о причинах странного поведения мужчина совершил нападение на правоохранителя. Спецназовец сумел обезоружить и нейтрализовать правонарушителя", — добавили в Росгвардии.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.