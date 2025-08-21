https://ria.ru/20250821/moskva-2036774942.html

В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку

В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку - РИА Новости, 21.08.2025

В Балашихе мужчина пришел с топором на детскую площадку

Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину с топором в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T16:26:00+03:00

2025-08-21T16:26:00+03:00

2025-08-21T17:48:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

балашиха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036796861_0:100:344:294_1920x0_80_0_0_269ff0fd65ba4e057fc6e22751be8786.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Росгвардеец задержал напавшего на него неадекватного мужчину с топором в подмосковной Балашихе, сообщила пресс-служба ведомства."В свободное от службы время сотрудник ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по городу Москве Андрей Ч. задержал вооруженного топором гражданина во дворе жилого дома", — говорится в заявлении. Он заметил мужчину, который с топором ходил по детской площадке. В этот момент там находились дети."В ответ на вопрос о причинах странного поведения мужчина совершил нападение на правоохранителя. Спецназовец сумел обезоружить и нейтрализовать правонарушителя", — добавили в Росгвардии.Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

https://ria.ru/20250820/ubiystvo-2036610001.html

https://ria.ru/20250630/gips-2026361276.html

москва

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, балашиха