Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Москвы в Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика. По данным авиакомпании, в четверг 56-летний пассажир самолета внезапно потерял сознание во время выполнения рейса U6-185 по маршруту Москва – Сочи. "Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду. К сожалению, мужчина скончался. Медицинские работники, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира", – рассказали в пресс-службе.

