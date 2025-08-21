Рейтинг@Mail.ru
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи - РИА Новости, 21.08.2025
14:26 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/moskva-2036724529.html
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи
Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Москвы в Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:26:00+03:00
2025-08-21T14:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:84:2489:1484_1920x0_80_0_0_ea03089c4d4b004eec0c46c49f5586c5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Москвы в Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика. По данным авиакомпании, в четверг 56-летний пассажир самолета внезапно потерял сознание во время выполнения рейса U6-185 по маршруту Москва – Сочи. "Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду. К сожалению, мужчина скончался. Медицинские работники, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира", – рассказали в пресс-службе.
Происшествия, Москва, Сочи, Минеральные Воды, Уральские авиалинии
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Пассажир скончался на борту самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего из Москвы в Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика.
По данным авиакомпании, в четверг 56-летний пассажир самолета внезапно потерял сознание во время выполнения рейса U6-185 по маршруту МоскваСочи.
"Кабинный экипаж незамедлительно приступил к оказанию первой помощи и реанимационных мероприятий, а командир воздушного судна принял решение срочно совершить посадку в ближайшем аэропорту Минеральные Воды и вызвал реанимационную бригаду. К сожалению, мужчина скончался. Медицинские работники, прибывшие на борт, констатировали смерть пассажира", – рассказали в пресс-службе.
Вертолет МИ-8 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На Чукотке аварийно сел вертолет с пассажирами на борту
6 мая, 04:43
 
