В Москве на нескольких центральных набережных временно закроют движение

В Москве на нескольких центральных набережных временно закроют движение

В Москве на нескольких центральных набережных временно закроют движение

21.08.2025

2025-08-21T09:54:00+03:00

2025-08-21T09:54:00+03:00

2025-08-21T10:31:00+03:00

москва

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение временно закроют в воскресенье на ряде центральных набережных столицы, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В воскресенье, 24 августа, движение транспорта на ряде набережных в центре столицы ограничат в связи с проведением полумарафона "Лужники", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 4.30 до 14.30 мск закроют улицу Лужники — от дома 9, строения 6 по Новолужнецкому проезду до Лужнецкой набережной, а также Лужнецкую набережную — от владения 24, строения 5 до Фрунзенской набережной. Также с 7.30 до 13.00 мск водители не смогут проехать по Фрунзенской набережной, с 7.30 до 12.30 мск — по Пречистенской набережной, а с 7.45 до 12.30 мск — по Кремлевской набережной — от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста. Подчеркивается, что 8.00 до 12.15 мск перекроют Москворецкую набережную — от Москворецкой улицы до Большого Устьинского моста, с 8.00 до 11.00 мск — Серебряническую и Устьинскую набережные — от Малого Устьинского моста до Устьинского сквера. Кроме того, с 8.00 до 11.15 мск будет закрыто движение на Полуярославской и Николоямской набережных, на Костомаровской набережной — от Полуярославской набережной до Костомаровского моста, в Костомаровском переулке — от Костомаровской набережной до Костомаровского моста, на Костомаровском мосту (в область) — от Костомаровского переулка до Николоямской набережной. "С 8.00 до 11.30 мск нельзя будет проехать по Берниковской и Подгорской набережным, с 8.00 до 12.00 мск — по Малому Устьинскому мосту. С 8.05 до 12.10 мск закроют Котельническую набережную, с 8.10 до 12.00 мск — Гончарную и Краснохолмскую набережные. На участках временных ограничений будет запрещена парковка 24 августа с 0.01 мск до окончания мероприятия", - добавляется в сообщении.

москва

2025

Новости

