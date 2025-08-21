Рейтинг@Mail.ru
Московские врачи спасли попавшую под поезд женщину - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/moskva-2036650172.html
Московские врачи спасли попавшую под поезд женщину
Московские врачи спасли попавшую под поезд женщину - РИА Новости, 21.08.2025
Московские врачи спасли попавшую под поезд женщину
Попавшую под поезд женщину с тяжелыми травмами спасли в московской больнице благодаря уникальным гибридным операционным, сообщила заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:29:00+03:00
2025-08-21T09:29:00+03:00
происшествия
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1920x0_80_0_0_2831958ca515f18795a47a29ac6e914d.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Попавшую под поезд женщину с тяжелыми травмами спасли в московской больнице благодаря уникальным гибридным операционным, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сегодня за счет внедрения нового стандарта экстренной помощи, открытия флагманских центров с уникальными гибридными операционными, в которых может работать многопрофильная команда врачей, и модернизации приемных отделений больниц москвичи могут рассчитывать на максимально быстрое лечение даже в самых сложных ситуациях. Так, в Боткинской больнице спасли попавшую под поезд женщину с множественными травмами", - рассказала Ракова журналистам. Заммэра отметила, что женщину доставили в больницу в тяжелейшем состоянии: с разрывом печени, закрытым многооскольчатым переломом и смещением одного из позвонков поясничного отдела, переломами правой теменной кости, ключицы и 10 ребер, внутримозговым кровоизлиянием, а также травмой легкого - воздух из него начал выходить и сдавливать органы грудной клетки. С учетом информации от скорой врачи больницы заранее сформировали команду необходимых специалистов. "Благодаря подключению столичной скорой помощи к единому цифровому контуру московской медицины, врачи центра сразу же получили от бригады необходимые данные о состоянии пациентки и смогли подготовиться к ее поступлению. Специалисты в кратчайшие сроки провели точную диагностику, а затем - высокотехнологичное хирургическое лечение", - добавила Ракова. Она подчеркнула, что лечение включало несколько этапов: остановку кровотечения, миниинвазивную операцию на печени, операцию по восстановлению ключицы и сложнейшее нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике. Спустя две недели пациентку выписали под амбулаторное наблюдение.
https://ria.ru/20250820/minzdrav-2036607069.html
https://ria.ru/20250820/moskva-2036470069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49494ad2548cb9e6e1172566c2ccdee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анастасия ракова
Происшествия, Анастасия Ракова
Московские врачи спасли попавшую под поезд женщину

Женщину, попавшую под поезд в Москве, спасли благодаря гибридным операционным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Попавшую под поезд женщину с тяжелыми травмами спасли в московской больнице благодаря уникальным гибридным операционным, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сегодня за счет внедрения нового стандарта экстренной помощи, открытия флагманских центров с уникальными гибридными операционными, в которых может работать многопрофильная команда врачей, и модернизации приемных отделений больниц москвичи могут рассчитывать на максимально быстрое лечение даже в самых сложных ситуациях. Так, в Боткинской больнице спасли попавшую под поезд женщину с множественными травмами", - рассказала Ракова журналистам.
Вагон поезда - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Минздрав прокомментировал инцидент с пассажиркой поезда Волгоград — Москва
Вчера, 22:10
Заммэра отметила, что женщину доставили в больницу в тяжелейшем состоянии: с разрывом печени, закрытым многооскольчатым переломом и смещением одного из позвонков поясничного отдела, переломами правой теменной кости, ключицы и 10 ребер, внутримозговым кровоизлиянием, а также травмой легкого - воздух из него начал выходить и сдавливать органы грудной клетки. С учетом информации от скорой врачи больницы заранее сформировали команду необходимых специалистов.
"Благодаря подключению столичной скорой помощи к единому цифровому контуру московской медицины, врачи центра сразу же получили от бригады необходимые данные о состоянии пациентки и смогли подготовиться к ее поступлению. Специалисты в кратчайшие сроки провели точную диагностику, а затем - высокотехнологичное хирургическое лечение", - добавила Ракова.
Она подчеркнула, что лечение включало несколько этапов: остановку кровотечения, миниинвазивную операцию на печени, операцию по восстановлению ключицы и сложнейшее нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике. Спустя две недели пациентку выписали под амбулаторное наблюдение.
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Москве врачи спасли мужчину с гигантской гематомой мозга
Вчера, 11:45
 
ПроисшествияАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала