Московские врачи спасли попавшую под поезд женщину

2025-08-21T09:29:00+03:00
происшествия
анастасия ракова
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Попавшую под поезд женщину с тяжелыми травмами спасли в московской больнице благодаря уникальным гибридным операционным, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сегодня за счет внедрения нового стандарта экстренной помощи, открытия флагманских центров с уникальными гибридными операционными, в которых может работать многопрофильная команда врачей, и модернизации приемных отделений больниц москвичи могут рассчитывать на максимально быстрое лечение даже в самых сложных ситуациях. Так, в Боткинской больнице спасли попавшую под поезд женщину с множественными травмами", - рассказала Ракова журналистам. Заммэра отметила, что женщину доставили в больницу в тяжелейшем состоянии: с разрывом печени, закрытым многооскольчатым переломом и смещением одного из позвонков поясничного отдела, переломами правой теменной кости, ключицы и 10 ребер, внутримозговым кровоизлиянием, а также травмой легкого - воздух из него начал выходить и сдавливать органы грудной клетки. С учетом информации от скорой врачи больницы заранее сформировали команду необходимых специалистов. "Благодаря подключению столичной скорой помощи к единому цифровому контуру московской медицины, врачи центра сразу же получили от бригады необходимые данные о состоянии пациентки и смогли подготовиться к ее поступлению. Специалисты в кратчайшие сроки провели точную диагностику, а затем - высокотехнологичное хирургическое лечение", - добавила Ракова. Она подчеркнула, что лечение включало несколько этапов: остановку кровотечения, миниинвазивную операцию на печени, операцию по восстановлению ключицы и сложнейшее нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике. Спустя две недели пациентку выписали под амбулаторное наблюдение.
