Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/moskva-2036639903.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 21.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T07:37:00+03:00
2025-08-21T07:37:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49941/30/499413033_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_09f25547c7edcf64cf0b85974f898580.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно, днем с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 15 - плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20250821/moskva-2036637793.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49941/30/499413033_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_06e9c891b4c68432c4985d70170bb8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг ожидаются дождь и до 18 градусов тепла

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно, днем с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 15 - плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков
07:09
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала