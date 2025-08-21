https://ria.ru/20250821/moskva-2036639903.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, температура воздуха до плюс 18 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью североатлантического циклона. В Москве облачно, днем с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 15 - плюс 18 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба.

