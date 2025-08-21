Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков
07:09 21.08.2025
В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.08.2025
В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков
2025-08-21T07:09:00+03:00
2025-08-21T07:09:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
евгений тишковец
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. До 22% от месячной нормы осадков выпало местами в Москве за сутки, августовская норма осадков в столице выполнена, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате прохождения холодного атмосферного фронта в Москве, на главной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 22% месячной нормы. В центре столицы, на Балчуге, в осадкомеры попало 13 миллиметров дождя, Тушино – 14 миллиметров, МГУ – 12 миллиметров, Бутово – три миллиметра", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по состоянию на четверг в Москве за текущий месяц с опережением климатического графика, в целом, выпала месячная норма дождей – 79 миллиметров (норма августа – 78 миллиметров). "В Подмосковье самыми дождливыми стали Волоколамск – 32 миллиметра, что составляет 42% от всего августовского объема небесной влаги, Солнечногорск – 21 миллиметр, Долгопрудный – 19 миллиметров, Можайск – 18 миллиметров, Красногорск – 17 миллиметров", - добавил Тишковец. Он уточнил, что осадки ослабевают, но дождь идет и продолжится до середины дня, после чего прекратится - сегодня ожидается еще не более двух-трех миллиметров.
москва
московская область (подмосковье)
волоколамск
москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец
Москва, Московская область (Подмосковье), Волоколамск, Евгений Тишковец
В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. До 22% от месячной нормы осадков выпало местами в Москве за сутки, августовская норма осадков в столице выполнена, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате прохождения холодного атмосферного фронта в Москве, на главной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 22% месячной нормы. В центре столицы, на Балчуге, в осадкомеры попало 13 миллиметров дождя, Тушино – 14 миллиметров, МГУ – 12 миллиметров, Бутово – три миллиметра", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что по состоянию на четверг в Москве за текущий месяц с опережением климатического графика, в целом, выпала месячная норма дождей – 79 миллиметров (норма августа – 78 миллиметров).
Подмосковье самыми дождливыми стали Волоколамск – 32 миллиметра, что составляет 42% от всего августовского объема небесной влаги, Солнечногорск – 21 миллиметр, Долгопрудный – 19 миллиметров, Можайск – 18 миллиметров, Красногорск – 17 миллиметров", - добавил Тишковец.
Он уточнил, что осадки ослабевают, но дождь идет и продолжится до середины дня, после чего прекратится - сегодня ожидается еще не более двух-трех миллиметров.
Девушка идет по Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
Вчера, 04:43
 
