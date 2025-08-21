https://ria.ru/20250821/moskva-2036637793.html

В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.08.2025

В Москве за сутки выпало до 22% месячной нормы осадков

До 22% от месячной нормы осадков выпало местами в Москве за сутки, августовская норма осадков в столице выполнена, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T07:09:00+03:00

2025-08-21T07:09:00+03:00

2025-08-21T07:09:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030405194_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_636ba1cb98e907e2d17d07305a78267e.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. До 22% от месячной нормы осадков выпало местами в Москве за сутки, августовская норма осадков в столице выполнена, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате прохождения холодного атмосферного фронта в Москве, на главной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 22% месячной нормы. В центре столицы, на Балчуге, в осадкомеры попало 13 миллиметров дождя, Тушино – 14 миллиметров, МГУ – 12 миллиметров, Бутово – три миллиметра", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что по состоянию на четверг в Москве за текущий месяц с опережением климатического графика, в целом, выпала месячная норма дождей – 79 миллиметров (норма августа – 78 миллиметров). "В Подмосковье самыми дождливыми стали Волоколамск – 32 миллиметра, что составляет 42% от всего августовского объема небесной влаги, Солнечногорск – 21 миллиметр, Долгопрудный – 19 миллиметров, Можайск – 18 миллиметров, Красногорск – 17 миллиметров", - добавил Тишковец. Он уточнил, что осадки ослабевают, но дождь идет и продолжится до середины дня, после чего прекратится - сегодня ожидается еще не более двух-трех миллиметров.

https://ria.ru/20250820/vilfand-2036421894.html

москва

московская область (подмосковье)

волоколамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, московская область (подмосковье), волоколамск, евгений тишковец