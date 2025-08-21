https://ria.ru/20250821/moskva-2036596494.html

В павильоне "Экономика Москвы" обсудят тренды развития мировых мегаполисов

2025-08-21T09:15:00+03:00

москва

мария багреева

департамент экономической политики и развития москвы

музеон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036595197_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_7dbb3cd65cc23f7619c194d55111b63e.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.Свыше 150 тысяч жителей и гостей города посетили павильон "Экономика Москвы" за три недели работы форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития (ДЭПР) столицы.За это время в павильоне была представлена масштабная образовательная программа, в рамках которой проходили дискуссии и мастер-классы от различных экспертов и практиков, а также мультимедийные интерактивные форматы.Так, в павильоне прошло свыше 70 образовательных сессий, в которых участвовали специалисты из разных областей, бизнесмены и блогеры. Между тем, в специальном подкасте "Экономика в деталях" показали свыше 60 выпусков на различные темы – от финансовой грамотности до экономики спорта и роли психологии в финансовых решениях. Свыше 30 тысяч гостей опробовали интерактивную зону, где проходили экономические игры, а также интеллектуальные викторины.Практические советы и кейсы для многих гостей павильона прозвучали от известных блогеров, экономистов и бизнесменов. Так, посетителям рассказали, как развить свои профкомпетенции, построить карьеру, управлять семейным бюджетом и формировать экономическое мышление у детей. Также гости узнали от специалистов, как эффективно конкурировать за внимание аудитории в условиях клипового мышления, защищать интеллектуальную собственность в цифровой среде и так далее. Для несовершеннолетних посетителей также были организованы активности – мастер-классы, квизы и творческие занятия. Юные гости в игровой форме узнали о столичной экономике.Значимое событие программы павильона "Экономика Москвы" – дискуссия "Атлас будущего. Каким будет мегаполис завтрашнего дня", которая пройдет сегодня. На дискуссии обсудят исследование комплекса экономической политики столицы, которое выявило 14 ключевых мегатрендов в развитии мегаполисов: от технологических прорывов и климатических вызовов до демографических сдвигов и изменения ценностей горожан.Участие в дискуссии примут заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева, эксперт по инновациям, футуролог, генеральный директор ООО "Орбита Капитал Партнерз" Евгений Кузнецов, антрополог, кандидат биологических наук, президент общественного движения популяризации науки "Проекты Дробышевского", доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Станислав Дробышевский, эксперт по городскому и региональному развитию и управляющий партнер компании "Новая земля" Иван Курячий, тревел-блогер и основатель компании Oktagon.Travel Дмитрий Куликов.В ходе мероприятия эксперты обсудят, как мегатренды уже сейчас оказывают влияние на мегаполисы и их жителей по всему миру и каким образом Москва адаптирует и внедряет решения, чтобы сохранить качество жизни и устойчивость городской среды.Павильон будет работать еще 25 дней. За это время гостей ждут новые темы обсуждений, эксперты и форматы проведения. Проведенные мероприятия позволят взглянуть на развитие Москвы с разных сторон и узнать напрямую от практиков и ведущих специалистов, каким будет город будущего и какие шаги нужно предпринять уже сегодня, чтобы успешно ответить на вызовы времени.Павильон "Экономика Москвы" работает со вторника по четверг с 12 до 20 часов, в пятницу и субботу – с 12 до 22 часов, в воскресенье – с 12 до 21 часа."Территория будущего. Москва 2030" – это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в Москве. Посетители всех возрастов могут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.Масштабный форум проходит в рамках проекта "Лето в Москве". Его открытие состоялось 1 августа, а работа продлится по 14 сентября. В рамках форума работают десятки площадок.Как ранее сообщала Багреева, павильон "Экономика Москвы" находится в столичном "Музеоне". Главный элемент объекта – масштабная иммерсивная игра. Ее будут проводить все дни работы мероприятия (45 дней).

