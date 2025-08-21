Рейтинг@Mail.ru
09:25 21.08.2025 (обновлено: 10:28 21.08.2025)
МВД предупредило о мошенниках, арендующих аккаунты в MAX
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мошенники стали использовать аккаунты россиян в мессенджере MAX в своих схемах, за аренду предлагают вознаграждение до 15 долларов, таких случаев пока мало и они быстро пресекаются, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;"Развитие сообщества Max закономерно сопровождается ростом интереса мошенников. Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими колл-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей", - говорится в сообщении. Аккаунты передаются россиянами во временное пользование за 10–15 долларов. Чаще всего их сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным. Пока такие случаи носят единичный характер, уточнили в ведомстве. Для прекращения противоправной деятельности через аккаунт WhatsApp необходимо заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован, в случае с Max все происходит быстрее, подчеркнули в МВД. "Хотя схемы преступников схожи, политики платформ в отношении нарушений принципиально отличаются. С администрацией мессенджера Max организовано взаимодействие, информация о выявленных фактах передается, после чего аккаунты незамедлительно блокируются", - говорится в релизе.
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), whatsapp inc., мессенджер max
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), WhatsApp Inc., Мессенджер Max
Мессенджер Max
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мошенники стали использовать аккаунты россиян в мессенджере MAX в своих схемах, за аренду предлагают вознаграждение до 15 долларов, таких случаев пока мало и они быстро пресекаются, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Развитие сообщества Max закономерно сопровождается ростом интереса мошенников. Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими колл-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей", - говорится в сообщении.
Аккаунты передаются россиянами во временное пользование за 10–15 долларов. Чаще всего их сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным. Пока такие случаи носят единичный характер, уточнили в ведомстве.
Для прекращения противоправной деятельности через аккаунт WhatsApp необходимо заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован, в случае с Max все происходит быстрее, подчеркнули в МВД.
"Хотя схемы преступников схожи, политики платформ в отношении нарушений принципиально отличаются. С администрацией мессенджера Max организовано взаимодействие, информация о выявленных фактах передается, после чего аккаунты незамедлительно блокируются", - говорится в релизе.
