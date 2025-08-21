https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036649572.html

МВД предупредило о мошенниках, арендующих аккаунты в MAX

МВД предупредило о мошенниках, арендующих аккаунты в MAX - РИА Новости, 21.08.2025

МВД предупредило о мошенниках, арендующих аккаунты в MAX

Мошенники стали использовать аккаунты россиян в мессенджере MAX в своих схемах, за аренду предлагают вознаграждение до 15 долларов, таких случаев пока мало и... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T09:25:00+03:00

2025-08-21T09:25:00+03:00

2025-08-21T10:28:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

whatsapp inc.

мессенджер max

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036877_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_da4d069cd4c2205d87ae2e8cb233c99e.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мошенники стали использовать аккаунты россиян в мессенджере MAX в своих схемах, за аренду предлагают вознаграждение до 15 долларов, таких случаев пока мало и они быстро пресекаются, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Развитие сообщества Max закономерно сопровождается ростом интереса мошенников. Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими колл-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей", - говорится в сообщении. Аккаунты передаются россиянами во временное пользование за 10–15 долларов. Чаще всего их сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным. Пока такие случаи носят единичный характер, уточнили в ведомстве. Для прекращения противоправной деятельности через аккаунт WhatsApp необходимо заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован, в случае с Max все происходит быстрее, подчеркнули в МВД. "Хотя схемы преступников схожи, политики платформ в отношении нарушений принципиально отличаются. С администрацией мессенджера Max организовано взаимодействие, информация о выявленных фактах передается, после чего аккаунты незамедлительно блокируются", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036622927.html

https://ria.ru/20250820/mvd-2036449649.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), whatsapp inc., мессенджер max