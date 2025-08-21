https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036628619.html
Раскрыта новая схема мошенников с фейковым сайтом президента России
2025-08-21T04:46:00+03:00
2025-08-21T04:46:00+03:00
2025-08-21T04:46:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мошенники создали фейковый "официальный сайт президента Российской Федерации" с ложной информацией о запуске госплатформы для заработка - так злоумышленники пытаются завлечь россиян и украсть их деньги, рассказали РИА Новости в F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую тактику мошенников для привлечения потенциальных жертв в схемы инвестскама. Под видом официального сайта главы государства злоумышленники создали фейковый ресурс, на котором разместили ложную информацию о запуске госплатформы для заработка граждан", - сказали в компании. Так, фейковый госпроект обещает участникам доход от 150 тысяч рублей в неделю. Сам сайт не похож на официальный, а в сообщении с ложным указом нет ни конкретной даты, ни номера. Эксперты F6 отметили, что оформление страницы выглядит как стандартный мошеннический сайт: на нем есть окно для ввода контактных данных - имени и телефона, а также ложные сообщения о выплатах и отзывы. Дизайн рассчитан на пользователей, которые не знакомы с реальными сайтами официальных органов федеральной власти. Чтобы привлечь жертв на такой ресурс, мошенники размещают интернет-рекламу на официальных сайтах, в мобильных приложениях и социальных сетях, продвигают страницу через поисковую выдачу, а также распространяют ссылки через спам-письма в электронной почте. При этом российские поисковые системы не индексируют сайт-приманку. "Мы находили немало примеров, когда злоумышленники атаковали жителей России и стран СНГ фейковыми сайтами первых лиц государств с ложными сообщениями о социальных выплатах, а теперь киберпреступники применяют тот же приём для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества", – прокомментировала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына. Специалисты F6 рекомендуют доверять только проверенным источникам, а также внимательно относиться к посещаемым интернет-ресурсам, проверять их домены. Не нужно переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, а также не стоит сообщать свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из смс.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мошенники создали фейковый "официальный сайт президента Российской Федерации" с ложной информацией о запуске госплатформы для заработка - так злоумышленники пытаются завлечь россиян и украсть их деньги, рассказали РИА Новости в F6.
"Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую тактику мошенников для привлечения потенциальных жертв в схемы инвестскама. Под видом официального сайта главы государства злоумышленники создали фейковый ресурс, на котором разместили ложную информацию о запуске госплатформы для заработка граждан", - сказали в компании.
Так, фейковый госпроект обещает участникам доход от 150 тысяч рублей в неделю. Сам сайт не похож на официальный, а в сообщении с ложным указом нет ни конкретной даты, ни номера.
Эксперты F6 отметили, что оформление страницы выглядит как стандартный мошеннический сайт: на нем есть окно для ввода контактных данных - имени и телефона, а также ложные сообщения о выплатах и отзывы. Дизайн рассчитан на пользователей, которые не знакомы с реальными сайтами официальных органов федеральной власти.
Чтобы привлечь жертв на такой ресурс, мошенники размещают интернет-рекламу на официальных сайтах, в мобильных приложениях и социальных сетях, продвигают страницу через поисковую выдачу, а также распространяют ссылки через спам-письма в электронной почте. При этом российские поисковые системы не индексируют сайт-приманку.
"Мы находили немало примеров, когда злоумышленники атаковали жителей России
и стран СНГ
фейковыми сайтами первых лиц государств с ложными сообщениями о социальных выплатах, а теперь киберпреступники применяют тот же приём для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества", – прокомментировала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына.
Специалисты F6 рекомендуют доверять только проверенным источникам, а также внимательно относиться к посещаемым интернет-ресурсам, проверять их домены. Не нужно переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, а также не стоит сообщать свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из смс.