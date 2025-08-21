https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036628619.html

Раскрыта новая схема мошенников с фейковым сайтом президента России

Раскрыта новая схема мошенников с фейковым сайтом президента России - РИА Новости, 21.08.2025

Раскрыта новая схема мошенников с фейковым сайтом президента России

Мошенники создали фейковый "официальный сайт президента Российской Федерации" с ложной информацией о запуске госплатформы для заработка - так злоумышленники... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T04:46:00+03:00

2025-08-21T04:46:00+03:00

2025-08-21T04:46:00+03:00

технологии

россия

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мошенники создали фейковый "официальный сайт президента Российской Федерации" с ложной информацией о запуске госплатформы для заработка - так злоумышленники пытаются завлечь россиян и украсть их деньги, рассказали РИА Новости в F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую тактику мошенников для привлечения потенциальных жертв в схемы инвестскама. Под видом официального сайта главы государства злоумышленники создали фейковый ресурс, на котором разместили ложную информацию о запуске госплатформы для заработка граждан", - сказали в компании. Так, фейковый госпроект обещает участникам доход от 150 тысяч рублей в неделю. Сам сайт не похож на официальный, а в сообщении с ложным указом нет ни конкретной даты, ни номера. Эксперты F6 отметили, что оформление страницы выглядит как стандартный мошеннический сайт: на нем есть окно для ввода контактных данных - имени и телефона, а также ложные сообщения о выплатах и отзывы. Дизайн рассчитан на пользователей, которые не знакомы с реальными сайтами официальных органов федеральной власти. Чтобы привлечь жертв на такой ресурс, мошенники размещают интернет-рекламу на официальных сайтах, в мобильных приложениях и социальных сетях, продвигают страницу через поисковую выдачу, а также распространяют ссылки через спам-письма в электронной почте. При этом российские поисковые системы не индексируют сайт-приманку. "Мы находили немало примеров, когда злоумышленники атаковали жителей России и стран СНГ фейковыми сайтами первых лиц государств с ложными сообщениями о социальных выплатах, а теперь киберпреступники применяют тот же приём для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества", – прокомментировала старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Мария Синицына. Специалисты F6 рекомендуют доверять только проверенным источникам, а также внимательно относиться к посещаемым интернет-ресурсам, проверять их домены. Не нужно переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, а также не стоит сообщать свои персональные данные, данные своей банковской карты, коды и пароли из смс.

https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036622927.html

https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036326554.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, снг