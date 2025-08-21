Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов" - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 21.08.2025 (обновлено: 08:24 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036624816.html
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов" - РИА Новости, 21.08.2025
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"
Мошенники начали использовать фейковые приложения для участия в "платных опросах", чтобы получить доступ к персональным данным россиян, говорится в материалах... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:15:00+03:00
2025-08-21T08:24:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковые приложения для участия в "платных опросах", чтобы получить доступ к персональным данным россиян, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, злоумышленники предлагают принять участие в "платном опросе" от крупной компании. Для этого они просят скачать специальное приложение, которое на самом деле содержит вирус."Мошенники просят скачать вредоносное приложение с фишинговой страницей", — указывается в материалах.После установки программа просит предоставить доступ к смс-сообщениям и контактам телефона. Таким образом к преступникам попадают персональные данные жертвы, пояснили в МВД.
https://ria.ru/20250820/mvd-2036449649.html
https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036326554.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"

МВД: мошенники через приложения получают доступ к смс-сообщениям и контактам

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковые приложения для участия в "платных опросах", чтобы получить доступ к персональным данным россиян, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, злоумышленники предлагают принять участие в "платном опросе" от крупной компании. Для этого они просят скачать специальное приложение, которое на самом деле содержит вирус.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники втягивают в дропперство
Вчера, 10:13
"Мошенники просят скачать вредоносное приложение с фишинговой страницей", — указывается в материалах.
После установки программа просит предоставить доступ к смс-сообщениям и контактам телефона. Таким образом к преступникам попадают персональные данные жертвы, пояснили в МВД.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
МВД рассказало, как мошенники убеждают жертв позвонить им
19 августа, 16:07
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала