МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"

МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов" - РИА Новости, 21.08.2025

МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"

Мошенники начали использовать фейковые приложения для участия в "платных опросах", чтобы получить доступ к персональным данным россиян, говорится в материалах... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковые приложения для участия в "платных опросах", чтобы получить доступ к персональным данным россиян, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, злоумышленники предлагают принять участие в "платном опросе" от крупной компании. Для этого они просят скачать специальное приложение, которое на самом деле содержит вирус."Мошенники просят скачать вредоносное приложение с фишинговой страницей", — указывается в материалах.После установки программа просит предоставить доступ к смс-сообщениям и контактам телефона. Таким образом к преступникам попадают персональные данные жертвы, пояснили в МВД.

