https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036624816.html
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов" - РИА Новости, 21.08.2025
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"
Мошенники начали использовать фейковые приложения для участия в "платных опросах", чтобы получить доступ к персональным данным россиян, говорится в материалах... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T03:15:00+03:00
2025-08-21T03:15:00+03:00
2025-08-21T08:24:00+03:00
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковые приложения для участия в "платных опросах", чтобы получить доступ к персональным данным россиян, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, злоумышленники предлагают принять участие в "платном опросе" от крупной компании. Для этого они просят скачать специальное приложение, которое на самом деле содержит вирус."Мошенники просят скачать вредоносное приложение с фишинговой страницей", — указывается в материалах.После установки программа просит предоставить доступ к смс-сообщениям и контактам телефона. Таким образом к преступникам попадают персональные данные жертвы, пояснили в МВД.
https://ria.ru/20250820/mvd-2036449649.html
https://ria.ru/20250819/moshenniki-2036326554.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"
МВД: мошенники через приложения получают доступ к смс-сообщениям и контактам