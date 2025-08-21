https://ria.ru/20250821/moshenniki-2036617718.html

Раскрыто, что придумали мошенники, чтобы жертва не бросала трубку

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Телефонные мошенники начали представляться сотрудниками правоохранительных органов. Они сразу запрещают жертвам бросать трубку, пугая их последствиями за отказ сотрудничать, рассказал агентству “Прайм” доцент Финансового университета Тимофей Башлыков.Законопослушные граждане, не желая препятствовать работе правоохранителей, остаются на линии, и их уговаривают перевести деньги на якобы “безопасный счет” или оформить кредит.Важно помнить — отказ от общения по телефону или в мессенджере не является правонарушением и никак не наказывается. Представители государства общаются с населением с помощью бумажных повесток и официальных писем. Поэтому при подозрении, что на другом конце провода мошенник нужно не бояться, а положить трубку, советует Башлыков.“Если кто-то звонит вам и представляется сотрудником правоохранительных органов или органов государственной власти, уточните его должность, звание, орган власти и подразделение, а затем сами обратится туда с вопросом, существует ли такой сотрудник на самом деле, и как с ним можно связаться”, — заключил эксперт.

