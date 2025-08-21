В блоке "Победа" обвинили власти Молдавии в росте цен в стране
Депутат Боля: по вине властей Молдавии цены в стране выросли в среднем на 80%
КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Власти в Молдавии за последние годы спровоцировали рост стоимости практически всех услуг и товаров, совокупный рост цен составил 80%, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Партия "Действие и солидарность" (ПДС) и Майя Санду спровоцировала самые значительные подорожания в Молдавии за четверть века. Цены выросли в общей сложности почти на 80%. Это не просто число из отчёта — это суровая реальность для каждого домохозяйства. Это правительство не принесло стабильности, а породило неуверенность. Оно принесло не процветание, а нищету", - написал Боля в своем Telegram-канале.
По его словам, цена за газ выросла в шесть раз, электричество подорожало втрое, как и продукты питания. При этом инфляция обесценила зарплаты и пенсии граждан.
"ПДС винит в этом кризисы и войну (на Украине - ред.), но на самом деле их ошибочные решения и некомпетентность усугубили ситуацию. Вместо того, чтобы искать реальные решения, они предпочитали проводить непрозрачные закупки и сохранять высокие тарифы. Правительство игнорировало сельское хозяйство, душило промышленность, усиливало зависимость от импорта и способствовало эмиграции сотен тысяч граждан", - подчеркивает Боля.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.