https://ria.ru/20250821/moldaviya-2036740052.html

Оппозиция Молдавии объединилась ради смены власти, считает эксперт

Оппозиция Молдавии объединилась ради смены власти, считает эксперт - РИА Новости, 21.08.2025

Оппозиция Молдавии объединилась ради смены власти, считает эксперт

Оппозиционные силы в Молдавии осознали, что победу на парламентских выборах будет проще получить, если объединиться в блоки и сосредоточить усилия на... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:08:00+03:00

2025-08-21T15:08:00+03:00

2025-08-21T17:18:00+03:00

молдавия

в мире

кишинев

евгения гуцул

гагаузия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии осознали, что победу на парламентских выборах будет проще получить, если объединиться в блоки и сосредоточить усилия на объединении электората против правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря. "Оппозиционные силы учли ошибки прошлых лет, они объединились в блоки. Оппозиция рассчитывает на растущее недовольство народа, на то, что люди сделают осознанный выборы и массово проголосует за оппонентов власти. Очевидно, что из-за постоянного прессинга властей оппозиции сложно предпринимать более активные действия, чем пытаться открыть электорату глаза", - заявил Чуря. Он отметил, что руководство страны приложило немало усилий, чтобы ослабить потенциал оппозиции, в том числе разгоняя протесты и закрывая оппозиционные СМИ. "Власти Молдавии использовали репрессивные, авторитарные меры в отношении оппозиции, это сказалось на качестве действий политических оппозиционных сил, у них оказались связаны руки. Но важную роль играют даже те представители оппозиции, которых не допустили к выборам вроде блока "Победа", поскольку их сторонники на выборах выступят против ПДС, пусть им и придет поддержать другую политсилу", - добавил Чуря. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250821/politsija-2036673600.html

https://ria.ru/20250821/gutsul-2036684783.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, кишинев, евгения гуцул, гагаузия