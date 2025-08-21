Оппозиция Молдавии объединилась ради смены власти, считает эксперт
КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Оппозиционные силы в Молдавии осознали, что победу на парламентских выборах будет проще получить, если объединиться в блоки и сосредоточить усилия на объединении электората против правящей партии "Действие и солидарность", заявил РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
"Оппозиционные силы учли ошибки прошлых лет, они объединились в блоки. Оппозиция рассчитывает на растущее недовольство народа, на то, что люди сделают осознанный выборы и массово проголосует за оппонентов власти. Очевидно, что из-за постоянного прессинга властей оппозиции сложно предпринимать более активные действия, чем пытаться открыть электорату глаза", - заявил Чуря.
Он отметил, что руководство страны приложило немало усилий, чтобы ослабить потенциал оппозиции, в том числе разгоняя протесты и закрывая оппозиционные СМИ.
"Власти Молдавии использовали репрессивные, авторитарные меры в отношении оппозиции, это сказалось на качестве действий политических оппозиционных сил, у них оказались связаны руки. Но важную роль играют даже те представители оппозиции, которых не допустили к выборам вроде блока "Победа", поскольку их сторонники на выборах выступят против ПДС, пусть им и придет поддержать другую политсилу", - добавил Чуря.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.