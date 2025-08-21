Мишустин поддержал проект по увековечиванию памяти участников СВО
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в МВЦ "Казань Экспо"
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал проект "Карта героев", нацеленный на увековечивание памяти российских героев, в том числе участников спецоперации.
Глава правительства в Казани посетил выставку форума "Развитие малых городов и исторических поселений". Здесь Мишустину рассказали о проекте "Карта героев". Идея проекта заключается в том, что россияне смогут узнать о подвигах жителей малых городов (акцент будет сделан на участниках спецоперации), поближе познакомиться с биографией земляков и предложить наиболее удобные вариант увековечения их памяти в городской среде. Для голосования предлагается использовать интерактивные комплексы в городских пространствах.
Авторы проекта отметили, что к созданию мемориальных комплексов нужно подходить системно и ответственно. Они должны быть интегрированы в территориальное планирование. Мишустин поручил Минстрою с коллегами детально проработать данный вопрос.
"Очень важное дело, по-моему прекрасная идея", - сказал Мишустин. "Уверен, что эта идея везде в стране будет поддержана", - добавил Мишустин.
Один из авторов проекта также рассказал, что его отец является участником спецоперации. Мишустин попросил передать ему благодарность за то, что он делает для России.