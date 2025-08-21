Рейтинг@Mail.ru
12:47 21.08.2025 (обновлено: 13:00 21.08.2025)
Мишустин назвал онлайн-голосование за объекты благоустройства эффективным
КАЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стало одним из самых эффективных механизмов участия граждан в развитии городской среды, около 6 тысяч их предложений будут реализованы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", он напомнил о необходимости использовать соответствующие механизмы, чтобы граждане сами определяли, на какие объекты и на решение каких проблем нужно направить деньги в первую очередь. "Один из самых эффективных (механизмов - ред.) – Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. В этом году свыше 16,5 миллионов жителей практически всех российских регионов приняли в нем участие, в том числе более 130 тысяч из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В итоге порядка 6 тысяч их предложений будут учтены, ну и - абсолютно уверен - обязательно реализованы", - сказал Мишустин. Он упомянул, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в ближайшие пять лет предстоит привести в надлежащее состояние еще тысячи километров дорог, модернизировать инженерные и коммунальные сети. Необходимо создать сотни детских садов, школ, медицинских объектов, расселить людей из непригодных для жизни домов, создать коммерческие площади, которые предприниматели смогли бы использовать для своего бизнеса, добавил премьер. "Важно, чтобы руководители регионов ориентировались на мнение граждан в работе по созданию комфортной городской среды. Это одно из ключевых условий для любого населенного пункта, как и современное жилье и, конечно, исправно работающая, хорошая инфраструктура – инженерная, коммунальная, транспортная, социальная", - подчеркнул Мишустин.
