12:02 21.08.2025 (обновлено: 12:21 21.08.2025)
Путин держит на контроле восстановление новых регионов, заявил Мишустин
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в постоянном режиме держит на контроле восстановление новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Я знаю, как к этому относится президент. Он занимается в буквальном смысле слова в постоянном режиме контролем как восстанавливаются новые регионы РФ. Я сам был поражен, видя, как за 2,5 года все преобразилось", - сказал Мишустин во время посещения выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани.
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в постоянном режиме держит на контроле восстановление новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Я знаю, как к этому относится президент. Он занимается в буквальном смысле слова в постоянном режиме контролем как восстанавливаются новые регионы РФ. Я сам был поражен, видя, как за 2,5 года все преобразилось", - сказал Мишустин во время посещения выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани.
