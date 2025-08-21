https://ria.ru/20250821/mishustin-2036678439.html
Путин держит на контроле восстановление новых регионов, заявил Мишустин
Путин держит на контроле восстановление новых регионов, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.08.2025
Путин держит на контроле восстановление новых регионов, заявил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин в постоянном режиме держит на контроле восстановление новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:02:00+03:00
2025-08-21T12:02:00+03:00
2025-08-21T12:21:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
КАЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в постоянном режиме держит на контроле восстановление новых регионов РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Я знаю, как к этому относится президент. Он занимается в буквальном смысле слова в постоянном режиме контролем как восстанавливаются новые регионы РФ. Я сам был поражен, видя, как за 2,5 года все преобразилось", - сказал Мишустин во время посещения выставки форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин держит на контроле восстановление новых регионов, заявил Мишустин
Мишустин: Путин постоянно держит на контроле восстановление новых регионов