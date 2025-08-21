Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал производство оружия на Украине военным преступлением - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/miroshnik-2036656162.html
Мирошник назвал производство оружия на Украине военным преступлением
Мирошник назвал производство оружия на Украине военным преступлением - РИА Новости, 21.08.2025
Мирошник назвал производство оружия на Украине военным преступлением
Запад размещает производство оружия на Украине под прикрытием населения и гражданских объектов, что само по себе является военным преступлением, заявил посол... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T10:11:00+03:00
2025-08-21T10:11:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_7a33701f1c9796e2b978ffc59bf6b604.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запад размещает производство оружия на Украине под прикрытием населения и гражданских объектов, что само по себе является военным преступлением, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Попытки Киева представить удары ВС России по украинским военным объектам как "антигуманные" проваливаются даже в сообщениях "подцензурных" украинских СМИ. Громогласные заявления Зеленского о стремлении Киева развернуть на своей территории производство вооружений и военной техники по технологиям и за деньги западников приводят к вполне ожидаемым результатам - уничтожению этих военных объектов, которые являются вполне законными военными целями", - написал Мирошник в своём Telegram-канале. По его словам, что западникам понравилась мысль отодвинуть подальше от себя такое опасное производство, перенеся его на украинскую территорию. "Они же отдают себе отчет, что по нему точно однажды прилетит. Отверточную сборку они пытаются представить как полноценное производство "made in Ukraine". Они создали целую серию военных объектов на Украине, которые должны и будут разрушены, чтобы ослабить военные возможности военно-диктаторского режима Зеленского. И это вполне законные и логичные действия в рамках военного конфликта. А размещать такие военные производства под прикрытием гражданского населения или гражданских объектов - еще одно военное преступление", - добавил Мирошник.
https://ria.ru/20250820/ssha-2036418053.html
https://ria.ru/20250819/ssha-2036200242.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640528_0:0:1170:878_1920x0_80_0_0_c38f79404d4334a4c01f67872d82ade6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, родион мирошник
В мире, Украина, Россия, Киев, Родион Мирошник
Мирошник назвал производство оружия на Украине военным преступлением

Мирошник: Запад размещает производство оружия на Украине, прикрываясь населением

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запад размещает производство оружия на Украине под прикрытием населения и гражданских объектов, что само по себе является военным преступлением, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Попытки Киева представить удары ВС России по украинским военным объектам как "антигуманные" проваливаются даже в сообщениях "подцензурных" украинских СМИ. Громогласные заявления Зеленского о стремлении Киева развернуть на своей территории производство вооружений и военной техники по технологиям и за деньги западников приводят к вполне ожидаемым результатам - уничтожению этих военных объектов, которые являются вполне законными военными целями", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
США продают Европе оружие для Украины с наценкой, заявил Бессент
Вчера, 03:14
По его словам, что западникам понравилась мысль отодвинуть подальше от себя такое опасное производство, перенеся его на украинскую территорию.
"Они же отдают себе отчет, что по нему точно однажды прилетит. Отверточную сборку они пытаются представить как полноценное производство "made in Ukraine". Они создали целую серию военных объектов на Украине, которые должны и будут разрушены, чтобы ослабить военные возможности военно-диктаторского режима Зеленского. И это вполне законные и логичные действия в рамках военного конфликта. А размещать такие военные производства под прикрытием гражданского населения или гражданских объектов - еще одно военное преступление", - добавил Мирошник.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
США больше не дают Украине оружие, заявил Рубио
19 августа, 03:22
 
В миреУкраинаРоссияКиевРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала