Мирошник назвал производство оружия на Украине военным преступлением
Мирошник: Запад размещает производство оружия на Украине, прикрываясь населением
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Запад размещает производство оружия на Украине под прикрытием населения и гражданских объектов, что само по себе является военным преступлением, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Попытки Киева представить удары ВС России по украинским военным объектам как "антигуманные" проваливаются даже в сообщениях "подцензурных" украинских СМИ. Громогласные заявления Зеленского о стремлении Киева развернуть на своей территории производство вооружений и военной техники по технологиям и за деньги западников приводят к вполне ожидаемым результатам - уничтожению этих военных объектов, которые являются вполне законными военными целями", - написал Мирошник в своём Telegram-канале.
По его словам, что западникам понравилась мысль отодвинуть подальше от себя такое опасное производство, перенеся его на украинскую территорию.
"Они же отдают себе отчет, что по нему точно однажды прилетит. Отверточную сборку они пытаются представить как полноценное производство "made in Ukraine". Они создали целую серию военных объектов на Украине, которые должны и будут разрушены, чтобы ослабить военные возможности военно-диктаторского режима Зеленского. И это вполне законные и логичные действия в рамках военного конфликта. А размещать такие военные производства под прикрытием гражданского населения или гражданских объектов - еще одно военное преступление", - добавил Мирошник.
