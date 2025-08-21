https://ria.ru/20250821/minjust-2036780304.html

Минюст расширил список экстремистских материалов

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло еще шесть материалов в список экстремистских, все они были опубликованы в одной группе социальной сети "ВКонтакте", следует из соответствующей базы ведомства. Согласно опубликованным данным, все они были опубликованы с 18 по 28 января 2023 года в сообществе "Паспорт СССР" во "ВКонтакте". Решением Московского областного суда от 29 мая 2025 года они признаны экстремистскими. В настоящее время в списке Минюста 5482 экстремистских материала.

