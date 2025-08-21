Рейтинг@Mail.ru
Минюст расширил список экстремистских материалов
16:33 21.08.2025
Минюст расширил список экстремистских материалов
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
московский областной суд
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло еще шесть материалов в список экстремистских, все они были опубликованы в одной группе социальной сети "ВКонтакте", следует из соответствующей базы ведомства. Согласно опубликованным данным, все они были опубликованы с 18 по 28 января 2023 года в сообществе "Паспорт СССР" во "ВКонтакте". Решением Московского областного суда от 29 мая 2025 года они признаны экстремистскими. В настоящее время в списке Минюста 5482 экстремистских материала.
общество, министерство юстиции рф (минюст россии), московский областной суд
Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Московский областной суд
Минюст расширил список экстремистских материалов

Минюст внес еще шесть материалов в список экстремистских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло еще шесть материалов в список экстремистских, все они были опубликованы в одной группе социальной сети "ВКонтакте", следует из соответствующей базы ведомства.
Согласно опубликованным данным, все они были опубликованы с 18 по 28 января 2023 года в сообществе "Паспорт СССР" во "ВКонтакте". Решением Московского областного суда от 29 мая 2025 года они признаны экстремистскими.
В настоящее время в списке Минюста 5482 экстремистских материала.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Красноярске студента осудили за создание ячейки, оправдывающей терроризм
19 августа, 10:41
 
Общество
Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Московский областной суд
 
 
