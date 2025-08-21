https://ria.ru/20250821/mid-2036664208.html
МИД Венгрии опроверг сообщения о телефонном разговоре Трампа с Орбаном
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал ложным сообщение агентства Блумберг о том, что президент США Дональд Трамп якобы звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и обсуждал с ним членство Украины в ЕС. Ранее Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Трамп в понедельник после встречи в Белом доме с европейскими лидерами, попросившими его "повлиять" на Орбана, позвонил тому, чтобы узнать, почему он против членства Украины в ЕС. "Я хотел бы заявить, что никакого телефонного разговора не было. Не было. И точка. Не то, что эта тема не поднималась", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час". Глава венгерского МИД раскритиковал агентство, которое позиционирует себя как "высокоморальный ориентир" и при этом не гнушается распространением фейковых новостей.
