Захарова заявила, что режим Санду превращает Молдавию в гетто
Захарова заявила о беспрецедентных масштабах тоталитарных практик в Молдавии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Продолжая антинародную линию на "фильтрацию" избирателей по принципу благонадежности, 15 августа официальный Кишинев объявил о планах открытия в Приднестровье всего 10 избирательных участков. Для сравнения: на президентских выборах 2024 года там было организовано 30 участков. То есть проживающие в Приднестровье граждане Молдавии, так же, как и находящиеся в России, оказались для молдавских властей избирателями второго сорта, чьими конституционными правами можно пренебречь", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
"Рассчитываем, что стартовавшая на прошлой неделе наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ даст объективную оценку такому селективному подходу Кишинева к своим гражданам. Наплевательское отношение властей к интересам значительной части молдавского общества провоцирует рост протестной активности, которая жестоко подавляется", - отметила Захарова.
Она добавила, что применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов.
"Режим Майи Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта. Уверены, что на фоне постыдного молчания профильных международных структур свое слово вскоре скажет сам молдавский народ, который хоть и терпелив, но не настолько, чтобы допустить еще четыре года издевательств над собой и своей страной", - заключила она.