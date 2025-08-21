Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что режим Санду превращает Молдавию в гетто
21.08.2025
Захарова заявила, что режим Санду превращает Молдавию в гетто
Применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Продолжая антинародную линию на "фильтрацию" избирателей по принципу благонадежности, 15 августа официальный Кишинев объявил о планах открытия в Приднестровье всего 10 избирательных участков. Для сравнения: на президентских выборах 2024 года там было организовано 30 участков. То есть проживающие в Приднестровье граждане Молдавии, так же, как и находящиеся в России, оказались для молдавских властей избирателями второго сорта, чьими конституционными правами можно пренебречь", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что Москва получает многочисленные жалобы жителей Приднестровья, не понимающих причин их дискриминации по сравнению с молдавской диаспорой в странах ЕС, для которой создаются максимально благоприятные условия голосования. "Рассчитываем, что стартовавшая на прошлой неделе наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ даст объективную оценку такому селективному подходу Кишинева к своим гражданам. Наплевательское отношение властей к интересам значительной части молдавского общества провоцирует рост протестной активности, которая жестоко подавляется", - отметила Захарова. Она добавила, что применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов. "Режим Майи Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта. Уверены, что на фоне постыдного молчания профильных международных структур свое слово вскоре скажет сам молдавский народ, который хоть и терпелив, но не настолько, чтобы допустить еще четыре года издевательств над собой и своей страной", - заключила она.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Продолжая антинародную линию на "фильтрацию" избирателей по принципу благонадежности, 15 августа официальный Кишинев объявил о планах открытия в Приднестровье всего 10 избирательных участков. Для сравнения: на президентских выборах 2024 года там было организовано 30 участков. То есть проживающие в Приднестровье граждане Молдавии, так же, как и находящиеся в России, оказались для молдавских властей избирателями второго сорта, чьими конституционными правами можно пренебречь", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Она добавила, что Москва получает многочисленные жалобы жителей Приднестровья, не понимающих причин их дискриминации по сравнению с молдавской диаспорой в странах ЕС, для которой создаются максимально благоприятные условия голосования.
"Рассчитываем, что стартовавшая на прошлой неделе наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ даст объективную оценку такому селективному подходу Кишинева к своим гражданам. Наплевательское отношение властей к интересам значительной части молдавского общества провоцирует рост протестной активности, которая жестоко подавляется", - отметила Захарова.
Она добавила, что применение тоталитарных практик перед парламентскими выборами в Молдавии достигло беспрецедентных масштабов.
"Режим Майи Санду превращает республику в гетто, где стали нормой политические репрессии, цензура и деление граждан на лиц первого, второго, третьего и иного сорта. Уверены, что на фоне постыдного молчания профильных международных структур свое слово вскоре скажет сам молдавский народ, который хоть и терпелив, но не настолько, чтобы допустить еще четыре года издевательств над собой и своей страной", - заключила она.
