Кишинев отчаянно пытается ограничить деятельность оппозиции, заявили в МИД

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Кишинев на фоне предстоящих парламентских выборов предпринимает попытки ограничить деятельность оппозиционных сил, сообщает российское внешнеполитическое ведомство."Официальный Кишинев предпринимает отчаянные попытки ограничить деятельность набирающих популярность оппозиционных сил", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.Захарова отметила, что Кишинев для сохранения власти готов идти на любые антидемократические шаги."Для сохранения власти нынешний режим готов идти на любые антидемократические шаги, используя не только административный ресурс, но и карательно-репрессивный инструментарий", - говорится в комментарии.Там отметили, что в молдавских СМИ регулярно обнародуются применяемые властями методы в отношении своих конкурентов. Начиная изъятием печатных агитматериалов, угрозами заведения уголовных дел на лидеров партий и даже исключением политических объединений из электорального процесса, добавляется в сообщении.Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Различные оппозиционные партии Молдавии неоднократно обращали внимание на тот факт, что в преддверии выборов республика сталкивается с "паломничеством" представителей ЕС. Как предвыборная акция в поддержку правящей партии "Действие и солидарность" рассматривается и недавний саммит "Молдавия - ЕС", прошедший в Кишиневе в июле с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты. По итогам этого саммита фон дер Ляйен заявила в пятницу, что ЕС разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

