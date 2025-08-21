https://ria.ru/20250821/microsoft-2036653949.html

У штаб-квартиры Microsoft вспыхнули протесты

У штаб-квартиры Microsoft вспыхнули протесты

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Протесты вспыхнули у штаб-квартиры американской технологической фирмы Microsoft из-за ее предполагаемой причастности к массовой слежке за палестинцами со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), арестованы 18 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее газета Guardian сообщала, что Microsoft начала расследование заявлений о массовой слежке Израиля за палестинцами с использованием ее облачной платформы Microsoft Azure после соответствующих расследований Guardian. "Полиция арестовала 18 человек на организованных сотрудниками протестах у штаб-квартиры Microsoft в среду, компания пообещала "срочное" расследование использования израильскими военным ее технологий в ходе продолжающейся войны в секторе Газа", - пишет агентство. Отмечается, что протесты уже два дня идут у штаб-квартиры Microsoft в городе Редмонд, штат Вашингтон. Участники призывают компанию немедленно разорвать все бизнес-связи с израильской армией. В Microsoft заявили, что опубликуют результаты расследования после того, как его завершит юридическая фирма Covington & Burling. Ранее Guardian сообщала, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тесно сотрудничала с Microsoft при проведении военной операции в секторе Газа. В частности, газета отмечала, что облачная платформа Azure широко использовалась израильской армией для поддержки боевых и разведывательных операций. По утверждению газеты, системы коммуникации Microsoft применялись ВВС Израиля для поддержки баз данных о потенциальных целях для нанесения ударов. Позднее газета сообщила, что платформа Azure использовалась для хранения масштабной базы записей телефонных разговоров палестинцев.

