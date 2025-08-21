Рейтинг@Mail.ru
11:46 21.08.2025
В Москве появится схема метро на арабском языке
В Москве появится схема метро на арабском языке
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Схема московского метро на арабском языке появится на сенсорных экранах во всех поездах до конца 2026 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В феврале в московском метрополитене появилась схема на арабском языке. "Очень тщательно подошли к переводу: для каждой станции эксперты выбирали наиболее подходящий вариант адаптации названия, чтобы арабские туристы могли легко ориентироваться в метро. Схемой воспользовались уже более семи тысяч человек. Ее можно взять более чем на 30 стойках "Живое общение" или скачать электронную версию на Едином транспортном портале. До конца 2025 года схема на арабском языке также появится в мобильном приложении "Метро Москвы"‎, а до конца 2026 года — на сенсорных экранах во всех поездах", - рассказал Ликсутов во время международного транспортного саммита. Он отметил, что в центре Москвы на остановках городского транспорта также появились плакаты с приветствиями на русском и арабском языках. "Баннеры на остановках будут приветствовать арабоязычных гостей столицы вплоть до окончания летнего туристического сезона и завершения саммита "Россия — арабский мир", который состоится 14-15 октября 2025 года", - добавил заммэра. Международный транспортный саммит проходит в Москве с 20 по 24 августа. В рамках мероприятия города-партнеры смогут представить свой опыт в области комплексного развития и модернизации транспортных систем и связанных с ними цифровых технологий, а также совместно выработать стратегические подходы к дальнейшему решению задач в сфере городской мобильности и повышения качества жизни в городах.
москва, максим ликсутов , метро
Москва, Максим Ликсутов , Метро
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Схема московского метро на арабском языке появится на сенсорных экранах во всех поездах до конца 2026 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В феврале в московском метрополитене появилась схема на арабском языке.
"Очень тщательно подошли к переводу: для каждой станции эксперты выбирали наиболее подходящий вариант адаптации названия, чтобы арабские туристы могли легко ориентироваться в метро. Схемой воспользовались уже более семи тысяч человек. Ее можно взять более чем на 30 стойках "Живое общение" или скачать электронную версию на Едином транспортном портале. До конца 2025 года схема на арабском языке также появится в мобильном приложении "Метро Москвы"‎, а до конца 2026 года — на сенсорных экранах во всех поездах", - рассказал Ликсутов во время международного транспортного саммита.
Он отметил, что в центре Москвы на остановках городского транспорта также появились плакаты с приветствиями на русском и арабском языках.
"Баннеры на остановках будут приветствовать арабоязычных гостей столицы вплоть до окончания летнего туристического сезона и завершения саммита "Россия — арабский мир", который состоится 14-15 октября 2025 года", - добавил заммэра.
Международный транспортный саммит проходит в Москве с 20 по 24 августа. В рамках мероприятия города-партнеры смогут представить свой опыт в области комплексного развития и модернизации транспортных систем и связанных с ними цифровых технологий, а также совместно выработать стратегические подходы к дальнейшему решению задач в сфере городской мобильности и повышения качества жизни в городах.
