https://ria.ru/20250821/max-2036814524.html

Гаджеты не будут вскрывать для установки мессенджера MAX, заявили в ГД

Гаджеты не будут вскрывать для установки мессенджера MAX, заявили в ГД - РИА Новости, 21.08.2025

Гаджеты не будут вскрывать для установки мессенджера MAX, заявили в ГД

Смартфоны и планшеты не будут вскрываться для установки мессенджера Max или других программ, приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки,... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:41:00+03:00

2025-08-21T17:41:00+03:00

2025-08-21T17:41:00+03:00

технологии

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

мессенджер max

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032421067_0:148:2500:1554_1920x0_80_0_0_05dbc790609951f4aead7b78cad3a307.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться для установки мессенджера Max или других программ, приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки, а покупатель получает новый гаджет в запечатанной коробке, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ. "Никаких неудобств для покупателей не будет. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки Max или других программ – все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки. А покупатель по-прежнему получает новый гаджет в запечатанной коробке", - сказал Немкин. Депутат отметил, что включение мессенджера Max в перечень обязательного софта с 1 сентября является закономерным шагом, поскольку новый сервис задуман не просто как мессенджер, а как универсальная платформа, объединяющая общение, доступ к госуслугам и другие важные сервисы. "Фактически мы наблюдаем формирование единого цифрового пространства, где привычные повседневные задачи – от звонка другу до подачи заявления через госуслуги – решаются в одном приложении“, - подчеркнул он. По словам парламентария, появление Max в списке программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства, означает и смену акцентов: он приходит на место "VK Мессенджера", который выполнял свою функцию с 2023 года, теперь ставка делается на более многофункциональное решение, которое способно объединить коммуникационные и сервисные возможности в единой экосистеме. "В то же время укрепляются позиции и других российских сервисов. Уже этой осенью RuStore начнет предустанавливаться не только на Android и HarmonyOS, но и на iOS и HyperOS. Это серьезное расширение аудитории: чем больше пользователей имеют доступ к магазину, тем проще нашим разработчикам предлагать свои приложения напрямую, без зависимости от зарубежных площадок", - считает Немкин. По его мнению, государство выстраивает целостную цифровую инфраструктуру – от коммуникации до приложений и контента. "Это не разовые меры, а последовательная политика, направленная на то, чтобы у граждан всегда был удобный доступ к ключевым сервисам", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250820/boyarskiy-2036572381.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, мессенджер max