21.08.2025

Гаджеты не будут вскрывать для установки мессенджера MAX, заявили в ГД
17:41 21.08.2025
Гаджеты не будут вскрывать для установки мессенджера MAX, заявили в ГД
Гаджеты не будут вскрывать для установки мессенджера MAX, заявили в ГД
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться для установки мессенджера Max или других программ, приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки, а покупатель получает новый гаджет в запечатанной коробке, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ. "Никаких неудобств для покупателей не будет. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки Max или других программ – все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки. А покупатель по-прежнему получает новый гаджет в запечатанной коробке", - сказал Немкин. Депутат отметил, что включение мессенджера Max в перечень обязательного софта с 1 сентября является закономерным шагом, поскольку новый сервис задуман не просто как мессенджер, а как универсальная платформа, объединяющая общение, доступ к госуслугам и другие важные сервисы. "Фактически мы наблюдаем формирование единого цифрового пространства, где привычные повседневные задачи – от звонка другу до подачи заявления через госуслуги – решаются в одном приложении“, - подчеркнул он. По словам парламентария, появление Max в списке программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства, означает и смену акцентов: он приходит на место "VK Мессенджера", который выполнял свою функцию с 2023 года, теперь ставка делается на более многофункциональное решение, которое способно объединить коммуникационные и сервисные возможности в единой экосистеме. "В то же время укрепляются позиции и других российских сервисов. Уже этой осенью RuStore начнет предустанавливаться не только на Android и HarmonyOS, но и на iOS и HyperOS. Это серьезное расширение аудитории: чем больше пользователей имеют доступ к магазину, тем проще нашим разработчикам предлагать свои приложения напрямую, без зависимости от зарубежных площадок", - считает Немкин. По его мнению, государство выстраивает целостную цифровую инфраструктуру – от коммуникации до приложений и контента. "Это не разовые меры, а последовательная политика, направленная на то, чтобы у граждан всегда был удобный доступ к ключевым сервисам", - заключил депутат.
технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф, мессенджер max
Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Мессенджер Max
© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться для установки мессенджера Max или других программ, приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки, а покупатель получает новый гаджет в запечатанной коробке, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
Национальный мессенджер Мах с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства в 2025 году, он заменит там "VK Мессенджер", сообщили ранее в пресс-службе правительства РФ.
"Никаких неудобств для покупателей не будет. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки Max или других программ – все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки. А покупатель по-прежнему получает новый гаджет в запечатанной коробке", - сказал Немкин.
Депутат отметил, что включение мессенджера Max в перечень обязательного софта с 1 сентября является закономерным шагом, поскольку новый сервис задуман не просто как мессенджер, а как универсальная платформа, объединяющая общение, доступ к госуслугам и другие важные сервисы.
"Фактически мы наблюдаем формирование единого цифрового пространства, где привычные повседневные задачи – от звонка другу до подачи заявления через госуслуги – решаются в одном приложении“, - подчеркнул он.
По словам парламентария, появление Max в списке программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства, означает и смену акцентов: он приходит на место "VK Мессенджера", который выполнял свою функцию с 2023 года, теперь ставка делается на более многофункциональное решение, которое способно объединить коммуникационные и сервисные возможности в единой экосистеме.
"В то же время укрепляются позиции и других российских сервисов. Уже этой осенью RuStore начнет предустанавливаться не только на Android и HarmonyOS, но и на iOS и HyperOS. Это серьезное расширение аудитории: чем больше пользователей имеют доступ к магазину, тем проще нашим разработчикам предлагать свои приложения напрямую, без зависимости от зарубежных площадок", - считает Немкин.
По его мнению, государство выстраивает целостную цифровую инфраструктуру – от коммуникации до приложений и контента.
"Это не разовые меры, а последовательная политика, направленная на то, чтобы у граждан всегда был удобный доступ к ключевым сервисам", - заключил депутат.
В Госдуме пригрозили мошенникам в MAX неминуемой расплатой
