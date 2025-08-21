Рейтинг@Mail.ru
Минфин запустил официальный канал в Max
15:25 21.08.2025 (обновлено: 17:13 21.08.2025)
Минфин запустил официальный канал в Max
мессенджер max
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
технологии
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство финансов России запустило свой официальный канал в национальном мессенджере Max, там будут доступны новости министерства, сообщает Минфин в Telegram-канале. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;"Все новости Минфина России теперь и в новом национальном мессенджере Max!", - говорится в сообщении. В Maх будут доступны актуальные события в мире финансов, информация о деятельности министерства, комментарии и интервью, полезный образовательный контент, а также календарь событий, уточняется в сообщении. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - это будет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
россия
мессенджер max, россия, министерство финансов рф (минфин россии), технологии
Мессенджер Max, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Технологии
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Мессенджер Max
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство финансов России запустило свой официальный канал в национальном мессенджере Max, там будут доступны новости министерства, сообщает Минфин в Telegram-канале.
"Все новости Минфина России теперь и в новом национальном мессенджере Max!", - говорится в сообщении.
В Maх будут доступны актуальные события в мире финансов, информация о деятельности министерства, комментарии и интервью, полезный образовательный контент, а также календарь событий, уточняется в сообщении.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - это будет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер MaxРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Технологии
 
 
