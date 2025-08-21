Минфин запустил официальный канал в Max

https://ria.ru/20250821/max-2036749188.html

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министерство финансов России запустило свой официальный канал в национальном мессенджере Max, там будут доступны новости министерства, сообщает Минфин в Telegram-канале. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Все новости Минфина России теперь и в новом национальном мессенджере Max!", - говорится в сообщении. В Maх будут доступны актуальные события в мире финансов, информация о деятельности министерства, комментарии и интервью, полезный образовательный контент, а также календарь событий, уточняется в сообщении. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - это будет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".

