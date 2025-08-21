https://ria.ru/20250821/max-2036654583.html

МAX войдет в перечень программ для обязательной предустановки

Национальный мессенджер МAX с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер МAX с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства, сообщили в пресс-службе правительства. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023-го", — говорится в заявлении.Кроме того, с 1 сентября российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi).Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​

