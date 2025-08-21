Рейтинг@Mail.ru
10:02 21.08.2025 (обновлено: 10:42 21.08.2025)
МAX войдет в перечень программ для обязательной предустановки
Национальный мессенджер МAX с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер МAX с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства, сообщили в пресс-службе правительства. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;"Цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023-го", — говорится в заявлении.Кроме того, с 1 сентября российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi).Мессенджер MAXВ марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер МAX с 1 сентября войдет в перечень программ для обязательной предустановки на устройства, сообщили в пресс-службе правительства.
"Цифровая платформа MAX войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В списке таких программ MAX заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023-го", — говорится в заявлении.
Кроме того, с 1 сентября российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на гаджетах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi).
Мессенджер MAX

В марте VK запустил бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
Пользователи уже могут:
  • подписаться на каналы;
  • ставить реакции;
  • настраивать уведомления;
  • закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​
