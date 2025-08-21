https://ria.ru/20250821/mastodon-2036874640.html

Умер один из основателей метал-группы Mastodon

Умер один из основателей метал-группы Mastodon - РИА Новости, 21.08.2025

Умер один из основателей метал-группы Mastodon

Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в возрасте 51 года в результате аварии на мотоцикле в Атланте

ВАШИНГТОН, 21 авг — РИА Новости. Один из основателей метал-группы Mastodon Брент Хайндс погиб в возрасте 51 года в результате аварии на мотоцикле в Атланте, сообщается на официальной странице группы. "Мы находимся в состоянии безмерной печали и скорби… прошлой ночью Брент Хайндс скончался в результате трагического несчастного случая", — сообщил официальный аккаунт метал-группы в Instagram*. По данным местного новостного агентства Atlanta News First, Хайндс погиб в результате ДТП, когда его мотоцикл Harley Davidson столкнулся с внедорожником. Музыкант основал группу Mastodon в 2000 году вместе с Биллом Келлихером, Бранном Дэйлором и Троем Сандерсом. За годы своего существования коллектив выпустил восемь альбомов, среди которых "Leviathan", "Blood Mountain" и "Emperor of Sand", завоевавшие признание критиков и поклонников. В 2018 году группа стала обладателем премии "Грэмми" в категории "Лучшее метал-исполнение" за песню "Sultan's Curse". Однако в марте 2025 года Хайндс покинул группу. Официально было объявлено, что это было "взаимное решение", но позже музыкант признался, что фактически был исключен из состава.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

