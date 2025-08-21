https://ria.ru/20250821/makron-2036798532.html

Алжирский эксперт раскритиковал слова Макрона о хищной России

21.08.2025

АЛЖИР, 21 авг - РИА Новости. Алжирский эксперт по международным отношениям университета Гардаи Самир Хаким раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о "хищной России", напомнив о колониальном прошлом Парижа и продолжающейся французской экономической экспансии в Африке. Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI заявил, что Россия якобы стала "дестабилизирующей силой" и "угрозой для европейцев". Он утверждает, что в ближайшее время не стоит ожидать превращения России в открытое мирное и демократическое государство из-за "укоренившегося советского наследия", которое не позволяет вернуться назад. Президент Франции также назвал Россию "хищником", которому необходимо "продолжать поглощать" территории. "На мой взгляд, Франция останется на страницах истории как колониальная держава, которая угнетала народы Африки. Французы не ограничивались военной оккупацией стран – более того, они создали экономические системы, при которых полностью разворовывались природные ресурсы, и это продолжилось даже после обретения независимости (Африкой - ред.)", - сказал Хаким РИА Новости. Алжирский эксперт, напротив, полагает, что Россия не раз демонстрировала свою поддержку странам африканского региона в экономическом развитии. "История - свидетель: Москва всегда поддерживала африканские страны в экономическом развитии и обретении независимости от французского влияния… Высказывания Макрона о том, что Россия - якобы колониальное государство, абсолютно безответственны и сделаны, чтобы угодить европейским партнерам и американской администрации после встречи с Владимиром Зеленским (которая состоялась в понедельник в Белом доме - ред.)", - отметил собеседник агентства. Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой. Алжир, к примеру, находился под ее управлением более 130 лет. В результате национально-освободительной войны в 1962 году североафриканская страна обрела независимость. Последний кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой в 2024 году, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Франция также усложнила въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу. В конце июля Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры.

