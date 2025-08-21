В Луцке прогремели взрывы
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в четверг в городе Луцк Волынской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание NV.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Волынской области звучит воздушная тревога.
"Взрывы в Луцке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал о взрывах в Луцке.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
