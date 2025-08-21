https://ria.ru/20250821/lukashenko-2036714472.html
Лукашенко обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства
Лукашенко обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства - РИА Новости, 21.08.2025
Лукашенко обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства,... РИА Новости, 21.08.2025
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства, передает в четверг агентство Белта."Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно, и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза", - приводит агентство слова Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства.Белорусский лидер обратил внимание на динамику уровня военных угроз и существенное увеличение западными соседями военных расходов. По словам президента, это вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Белоруссии, в том числе в рамках Союзного государства. При этом следует учитывать относительно небольшой опыт страны в такой сложной отрасли, как ракетостроение. Она формировалась в том числе при поддержке России, сказал он.
