Лукашенко обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства - РИА Новости, 21.08.2025
13:55 21.08.2025 (обновлено: 14:08 21.08.2025)
Лукашенко обсудит с Путиным модернизацию ракетного производства
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства, передает в четверг агентство Белта."Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно, и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза", - приводит агентство слова Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства.Белорусский лидер обратил внимание на динамику уровня военных угроз и существенное увеличение западными соседями военных расходов. По словам президента, это вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Белоруссии, в том числе в рамках Союзного государства. При этом следует учитывать относительно небольшой опыт страны в такой сложной отрасли, как ракетостроение. Она формировалась в том числе при поддержке России, сказал он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства, передает в четверг агентство Белта.
"Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно, и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза", - приводит агентство слова Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства.
Белорусский лидер обратил внимание на динамику уровня военных угроз и существенное увеличение западными соседями военных расходов. По словам президента, это вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам обороноспособности Белоруссии, в том числе в рамках Союзного государства. При этом следует учитывать относительно небольшой опыт страны в такой сложной отрасли, как ракетостроение. Она формировалась в том числе при поддержке России, сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Лукашенко потребовал определиться с развитием отрасли ракетостроения
