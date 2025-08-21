Лукашенко потребовал определиться с развитием отрасли ракетостроения

https://ria.ru/20250821/lukashenko-2036678021.html

МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам ракетного производства потребовал определиться с развитием отрасли, сообщает государственное информагентство Белта. Участников мероприятия Лукашенко ориентировал на серьезный разговор по поводу дальнейших шагов в развитии ракетостроения. "Совещание посвящено серьезному вопросу - вопросу модернизации и развития ракетостроения в Беларуси", - сказал он. По его словам, следует учитывать относительно небольшой опыт страны в этой сложной отрасли, которая формировалась в том числе при поддержке России. "Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, создавали мы ее буквально с нуля. Чего-то достигли, что-то у нас не получилось или не получается. Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Это прежде всего", - сказал президент. Он отметил также, что белорусы занимались ракетостроением в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом. "Сегодня мы должны определиться, куда и как будем двигаться дальше по этому направлению, учитывая формы и методы ведения боевых действий в современных условиях", - сказал Лукашенко. В числе участников совещания - государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, министр обороны Виктор Хренин и другие.

