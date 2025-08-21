https://ria.ru/20250821/lukashenko-2036676095.html

Лукашенко призвал уделять внимание обороноспособности Союзного государства

2025-08-21T11:54:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что динамика уровня военных угроз и рост военных расходов на Западе вынуждает уделять особое внимание обороноспособности белорусско-российского Союзного государства. "Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего Союза", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании по вопросу ракетного строительства в республике. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".

